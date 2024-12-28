Ушедшего на СВО в 18 лет добровольца хотят забрать на срочную службу

Егора Липского из Новгородской области, который ушел на фронт добровольцем в 18 лет, хотят забрать на срочную службу. По данным агентства ЕАН, официально его участие в СВО не приравнивается к службе в армии.
«Местный военкомат решил призвать Егора на срочную службу в армию», — говорится в сообщении. Помимо этого, Егор не может получить статус ветерана боевых действий, которым по закону положены определенные льготы. По данным агентства, военкомат изначально выдал бойцу единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей как участнику боевых действий, после чего отправил ему повестку. На данный момент Егор учится в колледже, поэтому имеет временную отсрочку от армии.
После завершения контракта и возвращения домой в октябре 2023 года Егор продолжает борьбу за свои права. Военный следственный отдел СКР и Фонд «Защитники Отечества» активно участвуют в процессе оформления документов, которые помогут ему получить статус ветерана боевых действий. Несмотря на подтверждение его участия в СВО и направление всех необходимых бумаг в Москву, ответа пока нет.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отметил, что в законодательстве существует пробел: участие в боевых действиях в составе действующей армии не приравнивается к службе в армии. В частности, это касается бойцов «БАРСа» и «Редута», несмотря на то что эти подразделения сформированы Министерством обороны.
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