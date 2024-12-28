В Екатеринбурге появится огромная промзона у нефтебазы

В Екатеринбурге построят новую промышленную зону на 175 гектаров
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Виды Екатеринбурга, промышленная зона, выбросы, экология, заводская труба, промышленная окраина
Большую часть территории займут производственная, инженерная и транспортная зоны Фото:

В Екатеринбурге возведут новую промышленную зону на 175 гектаров. Проект планировки территории, расположенной западнее района Ново-Свердловской нефтебазы, утвердил мэр Алексей Орлов.

«Выделение очередей строительства проектом не предусматривается. Проектирование и строительство объектов, благоустройство территории, организация местных проездов, а также сопутствующих инженерных коммуникаций предусмотрены до 2030 года», — следует из постановления.

Производственная, инженерная и транспортная зоны площадки займут 149,3 гектара. На зону транспортной инфраструктуры выделили 10,93 гектара. Еще 13,65 гектара отдадут под зеленую зону, а под деловую — два гектара. Протяженность уличной сети составит 2,7 километра, в то время как сеть под общественный транспорт — 1,79 километра.

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В Екатеринбурге возведут новую промышленную зону на 175 гектаров. Проект планировки территории, расположенной западнее района Ново-Свердловской нефтебазы, утвердил мэр Алексей Орлов. «Выделение очередей строительства проектом не предусматривается. Проектирование и строительство объектов, благоустройство территории, организация местных проездов, а также сопутствующих инженерных коммуникаций предусмотрены до 2030 года», — следует из постановления. Производственная, инженерная и транспортная зоны площадки займут 149,3 гектара. На зону транспортной инфраструктуры выделили 10,93 гектара. Еще 13,65 гектара отдадут под зеленую зону, а под деловую — два гектара. Протяженность уличной сети составит 2,7 километра, в то время как сеть под общественный транспорт — 1,79 километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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