В Екатеринбурге появится огромная промзона у нефтебазы

В Екатеринбурге построят новую промышленную зону на 175 гектаров

28 декабря 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Большую часть территории займут производственная, инженерная и транспортная зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге возведут новую промышленную зону на 175 гектаров. Проект планировки территории, расположенной западнее района Ново-Свердловской нефтебазы, утвердил мэр Алексей Орлов. «Выделение очередей строительства проектом не предусматривается. Проектирование и строительство объектов, благоустройство территории, организация местных проездов, а также сопутствующих инженерных коммуникаций предусмотрены до 2030 года», — следует из постановления. Производственная, инженерная и транспортная зоны площадки займут 149,3 гектара. На зону транспортной инфраструктуры выделили 10,93 гектара. Еще 13,65 гектара отдадут под зеленую зону, а под деловую — два гектара. Протяженность уличной сети составит 2,7 километра, в то время как сеть под общественный транспорт — 1,79 километра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возведут новую промышленную зону на 175 гектаров. Проект планировки территории, расположенной западнее района Ново-Свердловской нефтебазы, утвердил мэр Алексей Орлов. «Выделение очередей строительства проектом не предусматривается. Проектирование и строительство объектов, благоустройство территории, организация местных проездов, а также сопутствующих инженерных коммуникаций предусмотрены до 2030 года», — следует из постановления. Производственная, инженерная и транспортная зоны площадки займут 149,3 гектара. На зону транспортной инфраструктуры выделили 10,93 гектара. Еще 13,65 гектара отдадут под зеленую зону, а под деловую — два гектара. Протяженность уличной сети составит 2,7 километра, в то время как сеть под общественный транспорт — 1,79 километра.