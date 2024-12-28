28 декабря 2024

WP: Байден пожалел о выходе из президентской гонки

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Байден заявил, что мог победить Трампа
Байден заявил, что мог победить Трампа Фото:

Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу своего решения не участвовать в президентских выборах 2024 года. Он убежден, что мог бы победить Дональда Трампа, который был избран главой Белого дома. Об этом сообщает издание Washington Post.

 «Я мог бы одержать победу», — заявил Байден после победы Трампа на выборах, говорится в материале. По словам президента, его решение выйти из гонки было обусловлено разочарованием в способности своего президентства устранить раскол в американском обществе, который только усилился после прихода к власти республиканца.

Конгрессмен Джеймс Клайберн считает, что стиль управления страной в настоящее время «не соответствует той обстановке, в которой мы сейчас находимся». Клайберн также советовал Байдену найти способы оживить свою предвыборную кампанию, чтобы адаптироваться к текущим реалиям.

В июле Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок и сосредоточить усилия на выполнении своих обязанностей до окончания текущего президентского срока. Он подчеркнул, что такое решение было принято в интересах страны и Демократической партии, напоминает телеканал 360. 

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Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу своего решения не участвовать в президентских выборах 2024 года. Он убежден, что мог бы победить Дональда Трампа, который был избран главой Белого дома. Об этом сообщает издание Washington Post.  «Я мог бы одержать победу», — заявил Байден после победы Трампа на выборах, говорится в материале. По словам президента, его решение выйти из гонки было обусловлено разочарованием в способности своего президентства устранить раскол в американском обществе, который только усилился после прихода к власти республиканца. Конгрессмен Джеймс Клайберн считает, что стиль управления страной в настоящее время «не соответствует той обстановке, в которой мы сейчас находимся». Клайберн также советовал Байдену найти способы оживить свою предвыборную кампанию, чтобы адаптироваться к текущим реалиям. В июле Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок и сосредоточить усилия на выполнении своих обязанностей до окончания текущего президентского срока. Он подчеркнул, что такое решение было принято в интересах страны и Демократической партии, напоминает телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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