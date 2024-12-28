28 декабря 2024

Челябинцам рассказали, где работодатели охотней предоставляют переобучение

В Челябинской области чаще всего предлагают переобучение в сфере строительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, строители, монтажники, рабочие, стройка, новостройка
Чаще всего переобучение гарантируют в сфере строительства Фото:

В Челябинской области работодатели активней всего предлагают переобучение в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Всего же количество вакансий, предполагающих возможность пройти переквалификацию, увеличилось в регионе в 2024 году в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«Большая часть таких вакансий приходится на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Это 30,3% от общего числа предложений с переобучением. Средняя зарплата для новых сотрудников на полный рабочий день в данном сегменте достигает 116 965 рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе.

Второе место по объему вакансий с переобучением заняла сфера строительства жилых и коммерческих объектов (15,2%). На третьем месте — сфера производства, сырья и сельского хозяйства (3,2%).

Как сообщало URA.RU ранее, челябинские работодатели стали вдвое чаще предлагать работникам бонусы. В частности, в сфере продаж в виде процента от сделок в дополнение к окладу.

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В Челябинской области работодатели активней всего предлагают переобучение в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Всего же количество вакансий, предполагающих возможность пройти переквалификацию, увеличилось в регионе в 2024 году в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Большая часть таких вакансий приходится на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Это 30,3% от общего числа предложений с переобучением. Средняя зарплата для новых сотрудников на полный рабочий день в данном сегменте достигает 116 965 рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе. Второе место по объему вакансий с переобучением заняла сфера строительства жилых и коммерческих объектов (15,2%). На третьем месте — сфера производства, сырья и сельского хозяйства (3,2%). Как сообщало URA.RU ранее, челябинские работодатели стали вдвое чаще предлагать работникам бонусы. В частности, в сфере продаж в виде процента от сделок в дополнение к окладу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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