Челябинцам рассказали, где работодатели охотней предоставляют переобучение

В Челябинской области работодатели активней всего предлагают переобучение в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Всего же количество вакансий, предполагающих возможность пройти переквалификацию, увеличилось в регионе в 2024 году в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«Большая часть таких вакансий приходится на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Это 30,3% от общего числа предложений с переобучением. Средняя зарплата для новых сотрудников на полный рабочий день в данном сегменте достигает 116 965 рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе.
Второе место по объему вакансий с переобучением заняла сфера строительства жилых и коммерческих объектов (15,2%). На третьем месте — сфера производства, сырья и сельского хозяйства (3,2%).
Как сообщало URA.RU ранее, челябинские работодатели стали вдвое чаще предлагать работникам бонусы. В частности, в сфере продаж в виде процента от сделок в дополнение к окладу.
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