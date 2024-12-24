Челябинские работодатели стали вдвое чаще предлагать работникам бонусы

24 декабря 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Чаще всего бонусы предлагают в сфере продаж Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в ноябре 2024 по сравнению с прошлым годом работодатели стали на 54% чаще предлагать кандидатам на должность бонусы в виде процентов от продаж. Чаще всего данные бонусы предлагают в сфере продаж, где средняя зарплата составляет 45 тысяч рублей в месяц, сообщили 24 декабря в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске число вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получать бонусы в виде процента от сделок в дополнение к окладу, в период с января по ноябрь 2024 года выросло на 54% по сравнению с 2024 годом. Наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 41,2% от общего числа таких предложений», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в среднем соискателям в сфере продаж предлагают оклад в размере 44 789 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов. На втором месте по количеству предлагаемых бонусов — сфера розничной и оптовой торговли с долей в 39,4% от всех вакансий. Там предлагаются бонусы в виде процентов от сделок. В данной сфере средний заработок составляет около 39 877 рублей в месяц без учета премии. Третью строчку занимает сфера маркетинга, рекламы и PR, на которую приходится 13,2% от общего числа вакансий с подобными бонусами. В среднем зарплата для новых сотрудников в отрасли составляет 55 887 рублей в месяц за полный рабочий день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ноябре 2024 по сравнению с прошлым годом работодатели стали на 54% чаще предлагать кандидатам на должность бонусы в виде процентов от продаж. Чаще всего данные бонусы предлагают в сфере продаж, где средняя зарплата составляет 45 тысяч рублей в месяц, сообщили 24 декабря в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске число вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получать бонусы в виде процента от сделок в дополнение к окладу, в период с января по ноябрь 2024 года выросло на 54% по сравнению с 2024 годом. Наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 41,2% от общего числа таких предложений», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в среднем соискателям в сфере продаж предлагают оклад в размере 44 789 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов. На втором месте по количеству предлагаемых бонусов — сфера розничной и оптовой торговли с долей в 39,4% от всех вакансий. Там предлагаются бонусы в виде процентов от сделок. В данной сфере средний заработок составляет около 39 877 рублей в месяц без учета премии. Третью строчку занимает сфера маркетинга, рекламы и PR, на которую приходится 13,2% от общего числа вакансий с подобными бонусами. В среднем зарплата для новых сотрудников в отрасли составляет 55 887 рублей в месяц за полный рабочий день.