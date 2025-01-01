Посол США заявила о готовности Белого дома к диалогу с российской властью

В США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с Россией, несмотря на существующие разногласия между странами. По словам американского посла в РФ Линн Трейси, Вашингтон рассчитывает на поиск решений для мирного будущего в 2025 году.
«Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российской власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — заявила Трейси. Об этом она сообщила в видеоролике, который был опубликован в соцсети Х на канале диппредставительства.
Посол отметила потребность США в сохранении существующих связей с Россией, а также в налаживании новых. Также Трейси выразила надежду на поиск решений для мирного будущего к 2025 году, при этом она специально не упомянула о ситуации на Украине, акцентируя внимание на общем контексте двусторонних отношений.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал Соединенным Штатам подсказку к восстановлению двусторонних отношений с Москвой. Он отметил готовность России к возобновлению политического диалога, подчеркнув, что шаги в этом направлении должны исходить от Вашингтона.
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