Посол США заявила о готовности Белого дома к диалогу с российской властью

Трейси выразила надежду на конструктивные отношения Вашингтона и Москвы
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Линн Трейси заявила о готовности Белого дома к диалогу с российской властью
Линн Трейси заявила о готовности Белого дома к диалогу с российской властью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с Россией, несмотря на существующие разногласия между странами. По словам американского посла в РФ Линн Трейси, Вашингтон рассчитывает на поиск решений для мирного будущего в 2025 году.

«Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российской власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — заявила Трейси. Об этом она сообщила в видеоролике, который был опубликован в соцсети Х на канале диппредставительства.

Посол отметила потребность США в сохранении существующих связей с Россией, а также в налаживании новых. Также Трейси выразила надежду на поиск решений для мирного будущего к 2025 году, при этом она специально не упомянула о ситуации на Украине, акцентируя внимание на общем контексте двусторонних отношений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал Соединенным Штатам подсказку к восстановлению двусторонних отношений с Москвой. Он отметил готовность России к возобновлению политического диалога, подчеркнув, что шаги в этом направлении должны исходить от Вашингтона.

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В США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с Россией, несмотря на существующие разногласия между странами. По словам американского посла в РФ Линн Трейси, Вашингтон рассчитывает на поиск решений для мирного будущего в 2025 году. «Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российской власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — заявила Трейси. Об этом она сообщила в видеоролике, который был опубликован в соцсети Х на канале диппредставительства. Посол отметила потребность США в сохранении существующих связей с Россией, а также в налаживании новых. Также Трейси выразила надежду на поиск решений для мирного будущего к 2025 году, при этом она специально не упомянула о ситуации на Украине, акцентируя внимание на общем контексте двусторонних отношений. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал Соединенным Штатам подсказку к восстановлению двусторонних отношений с Москвой. Он отметил готовность России к возобновлению политического диалога, подчеркнув, что шаги в этом направлении должны исходить от Вашингтона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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