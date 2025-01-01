01 января 2025

Свердловчане отказываются от мандаринов: спрос упал сильнее, чем в других регионах РФ

Спрос на мандарины в Свердловской области снизился на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины, новый год
Связано ли снижение интереса к мандаринам с ценой, неизвестно (архивное фото) Фото:

В 2024 году в Свердловской области было зафиксировано наибольшее снижение спроса на мандарины в стране. В регионе фрукт подорожал на 15%.

«Динамика продаж мандаринов в 2024 году выросла в Ростовской области на 26% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 17%, в Новосибирской области — на 11%. В то же время продажи мандаринов в Москве и Московской области упали на 2%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%, в Свердловской области — на 5%», — приводит ТАСС результаты исследования «Контур.Маркета».

При этом общенациональный спрос на мандарины увеличился на 7%. А стоимость килограмма мандаринов в 2024 году в целом по России выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 249 рублей. Наибольшее удорожание, согласно исследованию, наблюдалось в Новосибирской области (24%).

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В 2024 году в Свердловской области было зафиксировано наибольшее снижение спроса на мандарины в стране. В регионе фрукт подорожал на 15%. «Динамика продаж мандаринов в 2024 году выросла в Ростовской области на 26% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 17%, в Новосибирской области — на 11%. В то же время продажи мандаринов в Москве и Московской области упали на 2%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%, в Свердловской области — на 5%», — приводит ТАСС результаты исследования «Контур.Маркета». При этом общенациональный спрос на мандарины увеличился на 7%. А стоимость килограмма мандаринов в 2024 году в целом по России выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 249 рублей. Наибольшее удорожание, согласно исследованию, наблюдалось в Новосибирской области (24%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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