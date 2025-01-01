Свердловчане отказываются от мандаринов: спрос упал сильнее, чем в других регионах РФ

Спрос на мандарины в Свердловской области снизился на 5%

02 января 2025 в 11:56 Размер текста - 17 +

Связано ли снижение интереса к мандаринам с ценой, неизвестно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году в Свердловской области было зафиксировано наибольшее снижение спроса на мандарины в стране. В регионе фрукт подорожал на 15%. «Динамика продаж мандаринов в 2024 году выросла в Ростовской области на 26% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 17%, в Новосибирской области — на 11%. В то же время продажи мандаринов в Москве и Московской области упали на 2%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%, в Свердловской области — на 5%», — приводит ТАСС результаты исследования «Контур.Маркета». При этом общенациональный спрос на мандарины увеличился на 7%. А стоимость килограмма мандаринов в 2024 году в целом по России выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 249 рублей. Наибольшее удорожание, согласно исследованию, наблюдалось в Новосибирской области (24%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в Свердловской области было зафиксировано наибольшее снижение спроса на мандарины в стране. В регионе фрукт подорожал на 15%. «Динамика продаж мандаринов в 2024 году выросла в Ростовской области на 26% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 17%, в Новосибирской области — на 11%. В то же время продажи мандаринов в Москве и Московской области упали на 2%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%, в Свердловской области — на 5%», — приводит ТАСС результаты исследования «Контур.Маркета». При этом общенациональный спрос на мандарины увеличился на 7%. А стоимость килограмма мандаринов в 2024 году в целом по России выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 249 рублей. Наибольшее удорожание, согласно исследованию, наблюдалось в Новосибирской области (24%).