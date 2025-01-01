Новогодний шторм выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. Фото

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В Анапе новый выброс мазута
В Анапе новый выброс мазута Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В ночь на 1 января 2025 года в результате шторма на пляжи Анапы были выброшены новые объемы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Мониторинговые группы доложили о повторных локальных выбросах на многих участках в Анапе», — говорится в докладе оперативного штаба Краснодарского края. Пост опубликован в официальном telegram-канале ведомства. 

По словам источника, в полдень 1 января ликвидировать загрязнения вышли более двух тысяч человек, включая добровольцев, сотрудников МЧС и казаков. Также на пляжах задействовано почти 300 единиц техники, треть из которой — инженерная.

Процесс ликвидации мазута в Анапе
Процесс ликвидации мазута в Анапе
Фото:

Ранее стало известно, что разлив мазута из танкера привел к массовой гибели морских обитателей на дне Черного моря. Многие организмы стали жертвами черной массы. Об этом писал «Ридус».

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В ночь на 1 января 2025 года в результате шторма на пляжи Анапы были выброшены новые объемы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. «Мониторинговые группы доложили о повторных локальных выбросах на многих участках в Анапе», — говорится в докладе оперативного штаба Краснодарского края. Пост опубликован в официальном telegram-канале ведомства.  По словам источника, в полдень 1 января ликвидировать загрязнения вышли более двух тысяч человек, включая добровольцев, сотрудников МЧС и казаков. Также на пляжах задействовано почти 300 единиц техники, треть из которой — инженерная. Ранее стало известно, что разлив мазута из танкера привел к массовой гибели морских обитателей на дне Черного моря. Многие организмы стали жертвами черной массы. Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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