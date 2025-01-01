В ночь на 1 января 2025 года в результате шторма на пляжи Анапы были выброшены новые объемы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Мониторинговые группы доложили о повторных локальных выбросах на многих участках в Анапе», — говорится в докладе оперативного штаба Краснодарского края. Пост опубликован в официальном telegram-канале ведомства.
По словам источника, в полдень 1 января ликвидировать загрязнения вышли более двух тысяч человек, включая добровольцев, сотрудников МЧС и казаков. Также на пляжах задействовано почти 300 единиц техники, треть из которой — инженерная.
Ранее стало известно, что разлив мазута из танкера привел к массовой гибели морских обитателей на дне Черного моря. Многие организмы стали жертвами черной массы. Об этом писал «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.