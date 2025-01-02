В Петербурге возбуждено дело об убийстве матерью восьмилетнего ребенка

В Санкт-Петербурге следователи расследуют дело о смерти женщины и ее восьмилетнего сына в Центральном районе города. По информации Главного следственного управления СК России по городу, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
«В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Центральном районе. Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в telegram-канале ГСУ СК РФ по Петербургу.
Следствие полагает, что трагедия произошла в ночь на 2 января. В квартире на улице 10-й Советской было найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. Согласно предварительной информации, мать убила ребенка, после чего совершила самоубийство. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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