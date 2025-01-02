В Петербурге возбуждено дело об убийстве матерью восьмилетнего ребенка

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Женщина убила собственного сына в Петербурге
Женщина убила собственного сына в Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге следователи расследуют дело о смерти женщины и ее восьмилетнего сына в Центральном районе города. По информации Главного следственного управления СК России по городу, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Центральном районе. Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в telegram-канале ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие полагает, что трагедия произошла в ночь на 2 января. В квартире на улице 10-й Советской было найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. Согласно предварительной информации, мать убила ребенка, после чего совершила самоубийство. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

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В Санкт-Петербурге следователи расследуют дело о смерти женщины и ее восьмилетнего сына в Центральном районе города. По информации Главного следственного управления СК России по городу, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. «В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Центральном районе. Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в telegram-канале ГСУ СК РФ по Петербургу. Следствие полагает, что трагедия произошла в ночь на 2 января. В квартире на улице 10-й Советской было найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. Согласно предварительной информации, мать убила ребенка, после чего совершила самоубийство. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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