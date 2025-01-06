06 января 2025
05 января 2025

Мэр Челябинска Лошкин выступил со спецобращением к горожанам

Глава Челябинска Лошкин поздравил горожан с Рождеством
© Служба новостей «URA.RU»
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Также Лошкин пожелал челябинцам помощи Божьей во всех начинаниях
Также Лошкин пожелал челябинцам помощи Божьей во всех начинаниях Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к горожанам с рождественским посланием. В своем спецобращении он поздравил челябинцев с Рождеством Христовым и пожелал мира, верной любви и сил. Поздравление мэр опубликовал в личном telegram-канале.

«Сейчас, как никогда прежде, важно помнить, что вера — это наша опора и поддержка. Она дает нам силу преодолевать любые испытания, помогает сохранять душевный покой и верить в лучшее. Пусть праздник светлый принесет вам мир и гармонию, душевное спокойствие и любовь верную, укрепит дух и даст новые силы для преодоления любых трудностей, — написал Лошкин в своем обращении.

Алексей Лошкин также выразил поддержку тем, кто находится на передовой, защищая страну. Как отметил мэр, молитвы неравнодушных горожан о бойцах СВО помогают верить в то, что Господь поможет им вернуться домой живыми и невредимыми.

С Рождеством Христовым челябинцев поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред УрФО Артем Жога. В ночь с 6 на 7 января в регионе проходило более 160 богослужений, а посетили храмы более 25 тысяч жителей области. За правопорядком на ночных служениях следили почти 700 сотрудников полиции, а также сотрудники росгвардии, казаки и дружинники. 

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Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к горожанам с рождественским посланием. В своем спецобращении он поздравил челябинцев с Рождеством Христовым и пожелал мира, верной любви и сил. Поздравление мэр опубликовал в личном telegram-канале. «Сейчас, как никогда прежде, важно помнить, что вера — это наша опора и поддержка. Она дает нам силу преодолевать любые испытания, помогает сохранять душевный покой и верить в лучшее. Пусть праздник светлый принесет вам мир и гармонию, душевное спокойствие и любовь верную, укрепит дух и даст новые силы для преодоления любых трудностей, — написал Лошкин в своем обращении. Алексей Лошкин также выразил поддержку тем, кто находится на передовой, защищая страну. Как отметил мэр, молитвы неравнодушных горожан о бойцах СВО помогают верить в то, что Господь поможет им вернуться домой живыми и невредимыми. С Рождеством Христовым челябинцев поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред УрФО Артем Жога. В ночь с 6 на 7 января в регионе проходило более 160 богослужений, а посетили храмы более 25 тысяч жителей области. За правопорядком на ночных служениях следили почти 700 сотрудников полиции, а также сотрудники росгвардии, казаки и дружинники. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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