Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Рождеством. Жителям региона он пожелал исполнения желаний, любви и счастья. Поздравление Текслер опубликовал в социальных сетях.
«Дорогие друзья, всем счастливого Рождества! Чтобы всегда исполнялись все желания! Дарите друг другу любовь, счастье, улыбки. Всем доброты, всего самого-самого наилучшего», — сказал Текслер в своем telegram-канале.
Ранее губернатор Текслер продлил работу челябинского транспорта в ночь на Рождество. С 6 на 7 января автобусы и троллейбусы курсировали до часу ночи, а некоторые трамваи выполняли маршруты до четырех утра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!