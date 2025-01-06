06 января 2025
05 января 2025

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Рождеством. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер пожелал челябинцам любви и улыбок
Текслер пожелал челябинцам любви и улыбок Фото:

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Рождеством. Жителям региона он пожелал исполнения желаний, любви и счастья. Поздравление Текслер опубликовал в социальных сетях.

«Дорогие друзья, всем счастливого Рождества! Чтобы всегда исполнялись все желания! Дарите друг другу любовь, счастье, улыбки. Всем доброты, всего самого-самого наилучшего», — сказал Текслер в своем telegram-канале.

Ранее губернатор Текслер продлил работу челябинского транспорта в ночь на Рождество. С 6 на 7 января автобусы и троллейбусы курсировали до часу ночи, а некоторые трамваи выполняли маршруты до четырех утра.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Рождеством. Жителям региона он пожелал исполнения желаний, любви и счастья. Поздравление Текслер опубликовал в социальных сетях. «Дорогие друзья, всем счастливого Рождества! Чтобы всегда исполнялись все желания! Дарите друг другу любовь, счастье, улыбки. Всем доброты, всего самого-самого наилучшего», — сказал Текслер в своем telegram-канале. Ранее губернатор Текслер продлил работу челябинского транспорта в ночь на Рождество. С 6 на 7 января автобусы и троллейбусы курсировали до часу ночи, а некоторые трамваи выполняли маршруты до четырех утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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