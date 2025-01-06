Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян поздравил с Новым годом более тысячи избирателей своего округа, вручив сладкие и фирменные подарки. По случаю Рождества депутат выступил со специальным видеообращением, на своей странице во «ВКонтакте», назвав Евангелие инструкцией для жизни.
«У меня в жизни был период, когда в Новый год ходил по магазину, выбирая какие-то продукты, и не смог себе позволить купить этот шоколад, который я вам покажу. Этот шоколад для меня как напоминание тех времен. Разница того периода от этого только лишь в том, что тогда я отказывался от таких вот маленьких удовольствий. А сейчас я могу отказаться от покупки новой машины или от покупки квартиры, дома. Взамен того, чтобы быть полезным в наше время стране, отправляя гуманитарную помощь нашим героям. Которая в данный момент составляет уже более 10 млн рублей. Это моя гордость и также могу выделять на благотворительность миллионы рублей», — признается депутат.
Мхитарян напомнил о словах из Евангелия: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Как отметил депутат, это в его жизни подтверждается на 100%. По его словам, жизнь материальная слишком коротка, чтобы ставить материальные ценности на первое место, не думая о том, что будет дальше. А эмоциональное состояние, в котором сейчас находится тот или иной человек, будет умножаться.
«Если вы сейчас злитесь на кого-то или на что-то, ваша злость умножится. Если вы сейчас завидуете кому-то, то жизнь и Бог сделают так, что вы будете завидовать в два раза больше. Если вы сейчас счастливы, благодарны, то Бог сделает так, что вы будете благодарны в два раза больше. Читайте Евангелие, будьте добрее, будьте позитивнее, ставьте бога на первое место. Думайте о своей душе, и в жизни у вас все наладится, выстроится и все будет хорошо», — говорит депутат.
Подарки от депутата получили многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, а также семьи участников СВО, спортсмены и активные жители. В рамках акции «Елка желаний» Мхитарян исполнил мечты десяти детей. Он купил им велосипед, шведскую стенку, планшетный компьютер, смарт-часы, наушники, две «Яндекс станции» «Алиса» и подарил два сертификата в магазин «Леонардо». По традиции, ставшей ежегодной, депутат вручил призы и подарки более 150 участникам и победителям конкурса «Новогодняя игрушка».
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