В Госдуме РФ раскрыли, как новогодние праздники повлияют на зарплаты

Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, а выплата будет произведена в полном объеме, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что даже в случае многочисленных выходных в январе работодатели обязаны выплачивать установленную месячную зарплату сотрудникам с фиксированным окладом.
«Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер зарплаты. Это прописано в статье 112 Трудового кодекса, которая гласит, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Однако депутат также отметил, что сотрудники, чья заработная плата зависит от фактически отработанного времени или выполненного объема работ, могут столкнуться с уменьшением заработка в январе. Это связано с меньшим количеством рабочих дней в этом месяце. В таких случаях итоговая зарплата может быть меньше обычной, если работник не был задействован в праздничные дни и это не предусмотрено трудовым договором или локальными нормами организации.
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