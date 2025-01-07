07 января 2025

В Госдуме РФ раскрыли, как новогодние праздники повлияют на зарплаты

Депутат ГД Гаврилов: новогодние праздники не повлияют на оклады россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние праздники могут повлиять только на зарплаты небольшой части россиян
Новогодние праздники могут повлиять только на зарплаты небольшой части россиян Фото:

Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, а выплата будет произведена в полном объеме, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что даже в случае многочисленных выходных в январе работодатели обязаны выплачивать установленную месячную зарплату сотрудникам с фиксированным окладом.

«Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер зарплаты. Это прописано в статье 112 Трудового кодекса, которая гласит, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Однако депутат также отметил, что сотрудники, чья заработная плата зависит от фактически отработанного времени или выполненного объема работ, могут столкнуться с уменьшением заработка в январе. Это связано с меньшим количеством рабочих дней в этом месяце. В таких случаях итоговая зарплата может быть меньше обычной, если работник не был задействован в праздничные дни и это не предусмотрено трудовым договором или локальными нормами организации.

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Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, а выплата будет произведена в полном объеме, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что даже в случае многочисленных выходных в январе работодатели обязаны выплачивать установленную месячную зарплату сотрудникам с фиксированным окладом. «Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер зарплаты. Это прописано в статье 112 Трудового кодекса, которая гласит, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости. Однако депутат также отметил, что сотрудники, чья заработная плата зависит от фактически отработанного времени или выполненного объема работ, могут столкнуться с уменьшением заработка в январе. Это связано с меньшим количеством рабочих дней в этом месяце. В таких случаях итоговая зарплата может быть меньше обычной, если работник не был задействован в праздничные дни и это не предусмотрено трудовым договором или локальными нормами организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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