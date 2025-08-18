Участник переговоров рассказал о «реальном решении» Трампа по Украине

Дмитриев: Трамп способствует реальному решению конфликта на Украине
Трамп реально делает шаги к урегулированию конфликта, заявил Дмитриев
Трамп реально делает шаги к урегулированию конфликта, заявил Дмитриев Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Американский лидер Дональд Трамп продвигает реалистичный вариант решения конфликта на Украине. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Трамп и его команда продвигают реальное решение", — написал Дмитриев в соцсети Х. В своем посте спецпредставитель президента процитировал Трампа, выразив надежду на мирное разрешение ситуации. Он также разместил изображение с призывом американского президента к Киеву отказаться от претензий на Крым и вступления в НАТО, подчеркнув важность прагматичного подхода.

На Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса. Российский президент назвал встречу продуктивной, отметив общее желание сторон прекратить боевые действия. Переговоры в узком формате продолжались почти три часа с участием глав МИД и советников обеих стран.

