В Турции рассказали, состоится ли встреча России и США в Стамбуле

Турецкая сторона не получала конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле очередного раунда переговоров между делегациями России и США по вопросам нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах Турции.
«У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле», — заявил источник, отвечая на вопрос о вероятности организации встречи в турецком мегаполисе в ближайшее время. Слова передает РИА Новости.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время планируются новые консультации между Россией и Штатами, посвященные устранению «раздражителей» в отношениях двух стран, передает RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва рассчитывает провести следующий раунд до конца лета и не желает затягивать паузу между встречами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.