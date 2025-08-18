В Турции рассказали, состоится ли встреча России и США в Стамбуле

Турция не получала сигналов о проведении переговоров РФ и США в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкретных сигналов о проведении в Стамбуле переговоров России и США у Турции пока нет
Конкретных сигналов о проведении в Стамбуле переговоров России и США у Турции пока нет Фото:

Турецкая сторона не получала конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле очередного раунда переговоров между делегациями России и США по вопросам нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах Турции.

«У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле», — заявил источник, отвечая на вопрос о вероятности организации встречи в турецком мегаполисе в ближайшее время. Слова передает РИА Новости.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время планируются новые консультации между Россией и Штатами, посвященные устранению «раздражителей» в отношениях двух стран, передает RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва рассчитывает провести следующий раунд до конца лета и не желает затягивать паузу между встречами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкая сторона не получала конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле очередного раунда переговоров между делегациями России и США по вопросам нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах Турции. «У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле», — заявил источник, отвечая на вопрос о вероятности организации встречи в турецком мегаполисе в ближайшее время. Слова передает РИА Новости. Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время планируются новые консультации между Россией и Штатами, посвященные устранению «раздражителей» в отношениях двух стран, передает RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва рассчитывает провести следующий раунд до конца лета и не желает затягивать паузу между встречами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...