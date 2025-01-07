В Кольцово снова задерживаются и отменяются заграничные рейсы. Скрин

В аэропорту Кольцово почти на 10 часов задерживается рейс в Шарм-Эль-Шейх

08 января 2025 в 12:17 Размер текста - 17 +

Вылет самолета в Шарм-Эль-Шейх задерживается почти на 10 часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-Эль-Шейха (Египет) на девять с половиной часов. Также отменены рейсы в Ташкент (Узбекистан) и Худжанд (Таджикистан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Самолет Airbus-А321neo рейса U6-1875 должен был вылететь в Шарм-Эль-Шейх в 03:25, однако сейчас отправление запланировано на 13:00. Пассажиров разместили в гостинице, в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В Ташкент рейс U6-2007 должен был отправиться в 22:30, но его отменили. Еще одно судно должно было улететь в Худжанд 9 января в 01:15 рейсом U6-2955, но вылет также не состоится. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Рейс из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх задерживается Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Вылет из Кольцово в Ташкент отменили Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Рейс в Худжанд отменен Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Ночью 7 января из Кольцово тоже не вылетел борт до Худжанда. А вечером 7-го в отменили вылет в Душанбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кольцово задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-Эль-Шейха (Египет) на девять с половиной часов. Также отменены рейсы в Ташкент (Узбекистан) и Худжанд (Таджикистан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Самолет Airbus-А321neo рейса U6-1875 должен был вылететь в Шарм-Эль-Шейх в 03:25, однако сейчас отправление запланировано на 13:00. Пассажиров разместили в гостинице, в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В Ташкент рейс U6-2007 должен был отправиться в 22:30, но его отменили. Еще одно судно должно было улететь в Худжанд 9 января в 01:15 рейсом U6-2955, но вылет также не состоится. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Ночью 7 января из Кольцово тоже не вылетел борт до Худжанда. А вечером 7-го в отменили вылет в Душанбе.