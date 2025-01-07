07 января 2025

В Кольцово снова задерживаются и отменяются заграничные рейсы. Скрин

В аэропорту Кольцово почти на 10 часов задерживается рейс в Шарм-Эль-Шейх
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Вылет самолета в Шарм-Эль-Шейх задерживается почти на 10 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-Эль-Шейха (Египет) на девять с половиной часов. Также отменены рейсы в Ташкент (Узбекистан) и Худжанд (Таджикистан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

Самолет Airbus-А321neo рейса U6-1875 должен был вылететь в Шарм-Эль-Шейх в 03:25, однако сейчас отправление запланировано на 13:00. Пассажиров разместили в гостинице, в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В Ташкент рейс U6-2007 должен был отправиться в 22:30, но его отменили. Еще одно судно должно было улететь в Худжанд 9 января в 01:15 рейсом U6-2955, но вылет также не состоится. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.

Рейс из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх задерживается
Рейс из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх задерживается
Фото:
Вылет из Кольцово в Ташкент отменили
Вылет из Кольцово в Ташкент отменили
Фото:
Рейс в Худжанд отменен
Рейс в Худжанд отменен
Фото:

Ночью 7 января из Кольцово тоже не вылетел борт до Худжанда. А вечером 7-го в отменили вылет в Душанбе.

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В аэропорту Кольцово задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-Эль-Шейха (Египет) на девять с половиной часов. Также отменены рейсы в Ташкент (Узбекистан) и Худжанд (Таджикистан). Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Самолет Airbus-А321neo рейса U6-1875 должен был вылететь в Шарм-Эль-Шейх в 03:25, однако сейчас отправление запланировано на 13:00. Пассажиров разместили в гостинице, в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В Ташкент рейс U6-2007 должен был отправиться в 22:30, но его отменили. Еще одно судно должно было улететь в Худжанд 9 января в 01:15 рейсом U6-2955, но вылет также не состоится. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается. Ночью 7 января из Кольцово тоже не вылетел борт до Худжанда. А вечером 7-го в отменили вылет в Душанбе.
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