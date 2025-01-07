Пермякам, заболевшим после еды в «Хлебнице», предлагали деньги за молчание

Пермякам, которые заболели сальмонеллезом после того, как поели в сети пекарен «Хлебница», предлагали деньги за молчание. Об этом рассказала одна из пострадавших пермячек Светлана.
«Они сами позвонили. Предложили 45 000 рублей за то, что я не пойду писать заявление в полицию», — передает «Газета.RU» слова пермячки. Девушка призналась, что купила «Оливье» и «Курицу с ананасами» в пекарне на Парковом 28 декабря 2024 года. Уже на следующее утро ей стало плохо. В инфекционной больнице пермячка пролежала до 7 января. Сейчас она продолжает восстанавливаться и 9 января планирует пойти в полицию с заявлением.
Ранее заболевшие пермяки отмечали, что диагноз «Сальмонеллез» поставили им после употребления салатов и выпечки из сети пекаре «Хлебница в Перми. Руководство сети при этом уверяет, что возбудители инфекции находились в сырье, которое они закупают. URA.RU не удалось связаться с менеджерами сети пекарен в выходные дни, но агентство готово предоставить компании слово, чтобы объяснить свою позицию.
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