Начата проверка из-за застрявших в Сочи пассажиров «Уральских авиалиний»

Свердловская и Сочинская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия из-за задержки вылета рейса U6-1819 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сочи в Шарм-эль-Шейх (Египет). Вылет судна задерживается минимум на десять с половиной часов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Сочинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия… Будет дана оценка исполнения перевозчиком требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозок воздушным транспортом», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Рейс должен был покинуть Сочи еще в 15:00 8 января, однако планируемое время вылета сдвинулось на 01:30 9 января из-за позднего прибытия судна. Пассажиров разместили в гостинице, им предоставили горячую еду и напитки.
Схожая задержка была и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-эль-Шейха задержался на девять с половиной часов. Также были отменены рейсы в Узбекистан и Таджикистан.
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