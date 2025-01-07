07 января 2025

Начата проверка из-за застрявших в Сочи пассажиров «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержался в Сочи минимум на десять с половиной часов
Рейс задержался в Сочи минимум на десять с половиной часов Фото:

Свердловская и Сочинская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия из-за задержки вылета рейса U6-1819 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сочи в Шарм-эль-Шейх (Египет). Вылет судна задерживается минимум на десять с половиной часов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Сочинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия… Будет дана оценка исполнения перевозчиком требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозок воздушным транспортом», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс должен был покинуть Сочи еще в 15:00 8 января, однако планируемое время вылета сдвинулось на 01:30 9 января из-за позднего прибытия судна. Пассажиров разместили в гостинице, им предоставили горячую еду и напитки.

Схожая задержка была и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-эль-Шейха задержался на девять с половиной часов. Также были отменены рейсы в Узбекистан и Таджикистан.

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Свердловская и Сочинская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия из-за задержки вылета рейса U6-1819 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сочи в Шарм-эль-Шейх (Египет). Вылет судна задерживается минимум на десять с половиной часов, сообщает пресс-служба ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Сочинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия… Будет дана оценка исполнения перевозчиком требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозок воздушным транспортом», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Рейс должен был покинуть Сочи еще в 15:00 8 января, однако планируемое время вылета сдвинулось на 01:30 9 января из-за позднего прибытия судна. Пассажиров разместили в гостинице, им предоставили горячую еду и напитки. Схожая задержка была и в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Рейс «Уральских авиалиний» до Шарм-эль-Шейха задержался на девять с половиной часов. Также были отменены рейсы в Узбекистан и Таджикистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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