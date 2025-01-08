08 января 2025

Менеджер «Канадиенс» ответил на нападки за визит в Россию

Гендиректор «Канадиенс» заявил, что не жалеет о визите в РФ, несмотря на негатив
© Служба новостей «URA.RU»
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Генменеджер «Монреаля» считает, что критика была с политической стороны
Генменеджер «Монреаля» считает, что критика была с политической стороны Фото:

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз сказал, что не жалеет о визите в Россию. Он высказался, несмотря на то, что столкнулся с широкой негативной реакцией на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.

«Никаких сожалений. Я думаю, что нас критиковали в основном с политической стороны, для нас это было связано с работой», — сказал Хьюз в среду на тренировочной базе «Канадиенс», пишет CBC.

Хьюз, скаут Ник Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье вызвали удивление из-за того, что в декабре 2024 года прилетели в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть, как играет форвард Иван Демидов за СКА в Континентальной хоккейной лиге. Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ в минувшем году.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отмечал визит руководства «Монреаля» в Петербург. По его мнению, каждому клубу КХЛ нужно брать пример с Петербурга и налаживать коммуникацию.

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Генеральный менеджер хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз сказал, что не жалеет о визите в Россию. Он высказался, несмотря на то, что столкнулся с широкой негативной реакцией на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. «Никаких сожалений. Я думаю, что нас критиковали в основном с политической стороны, для нас это было связано с работой», — сказал Хьюз в среду на тренировочной базе «Канадиенс», пишет CBC. Хьюз, скаут Ник Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье вызвали удивление из-за того, что в декабре 2024 года прилетели в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть, как играет форвард Иван Демидов за СКА в Континентальной хоккейной лиге. Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ в минувшем году. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отмечал визит руководства «Монреаля» в Петербург. По его мнению, каждому клубу КХЛ нужно брать пример с Петербурга и налаживать коммуникацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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