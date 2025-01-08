Менеджер «Канадиенс» ответил на нападки за визит в Россию

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз сказал, что не жалеет о визите в Россию. Он высказался, несмотря на то, что столкнулся с широкой негативной реакцией на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.
«Никаких сожалений. Я думаю, что нас критиковали в основном с политической стороны, для нас это было связано с работой», — сказал Хьюз в среду на тренировочной базе «Канадиенс», пишет CBC.
Хьюз, скаут Ник Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье вызвали удивление из-за того, что в декабре 2024 года прилетели в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть, как играет форвард Иван Демидов за СКА в Континентальной хоккейной лиге. Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ в минувшем году.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отмечал визит руководства «Монреаля» в Петербург. По его мнению, каждому клубу КХЛ нужно брать пример с Петербурга и налаживать коммуникацию.
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