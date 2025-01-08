Пермские власти рассказали о помощи малоимущим

В Пермском крае заключено почти 4000 социальных контрактов. Это одна из мер поддержки краевых властей, которая дает возможность жителям перестать быть малоимущими. Им могут воспользоваться жители, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в крае.
«Для заключения соцконтракта по направлению „Поиск работы“, необходимо встать на учет в Центр занятости населения в качестве безработного или ищущего работу. Для открытия своего дела, или ведения личного подсобного хозяйства — зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого», — говорится на сайте краевого министерства труда и социального развития.
По условиям соцконтракта, на трудоустройство предусмотрены четыре выплаты. Сумма каждой из них составляет 15 497 рублей. Максимальный объем соцконтракта на осуществление предпринимательской деятельности может составлять до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Подать заявление на получение социального контракта можно через отделы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».
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