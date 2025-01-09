Власти Перми выделили участок под строительство спортобъекта

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Участок под спортобъект сдают в аренду на семь лет и четыре месяца
Участок под спортобъект сдают в аренду на семь лет и четыре месяца Фото:

Администрация Перми объявила аукцион на право аренды участка по улице 2-й Юрлинской. На нем разрешено возвести спортобъект. Информация об этом содержится на электронной торговой площадке мэрии.

«Территория площадью 4 353 квадратных метра расположена на улице 2-й Юрлинской, 4 в микрорайоне Энергетиков. Площадка находится в частном секторе рядом с коллективным садом №17», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Срок аренды земельного участка — семь лет и четыре месяца. Здания на участке должны быть не выше четырех этажей.

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Администрация Перми объявила аукцион на право аренды участка по улице 2-й Юрлинской. На нем разрешено возвести спортобъект. Информация об этом содержится на электронной торговой площадке мэрии. «Территория площадью 4 353 квадратных метра расположена на улице 2-й Юрлинской, 4 в микрорайоне Энергетиков. Площадка находится в частном секторе рядом с коллективным садом №17», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Срок аренды земельного участка — семь лет и четыре месяца. Здания на участке должны быть не выше четырех этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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