Власти Перми выделили участок под строительство спортобъекта

Участок под спортобъект сдают в аренду на семь лет и четыре месяца
Администрация Перми объявила аукцион на право аренды участка по улице 2-й Юрлинской. На нем разрешено возвести спортобъект. Информация об этом содержится на электронной торговой площадке мэрии.
«Территория площадью 4 353 квадратных метра расположена на улице 2-й Юрлинской, 4 в микрорайоне Энергетиков. Площадка находится в частном секторе рядом с коллективным садом №17», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Срок аренды земельного участка — семь лет и четыре месяца. Здания на участке должны быть не выше четырех этажей.
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