Компания Фридмана и Авена обвинила европейские власти в потере «Альфа-банка»

29 мая 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Фридман и Авен считают, что потеряли «Альфа-банк» из-за европейских властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люксембургская компания ABH Holdings S.A., которой владеют бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, потеряла активы на семь миллиардов долларов. Среди этих активов был и «Альфа-банк Россия». На официальном сайте компании сказано, что это произошло из-за бездействия европейских властей. «ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <…> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Там также отметили, что намерены обратиться в суд. Минфин Кипра должен был одобрить продажу этих активов в Россию по рыночным ценам, но не сделал этого. Европейские регуляторы также не оказали необходимого влияния. Вопрос задержался на 15 месяцев, за которые российские власти приняли решение о переводе этих активов в юрисдикцию страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люксембургская компания ABH Holdings S.A., которой владеют бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, потеряла активы на семь миллиардов долларов. Среди этих активов был и «Альфа-банк Россия». На официальном сайте компании сказано, что это произошло из-за бездействия европейских властей. «ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <…> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Там также отметили, что намерены обратиться в суд. Минфин Кипра должен был одобрить продажу этих активов в Россию по рыночным ценам, но не сделал этого. Европейские регуляторы также не оказали необходимого влияния. Вопрос задержался на 15 месяцев, за которые российские власти приняли решение о переводе этих активов в юрисдикцию страны.