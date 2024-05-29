Компания Фридмана и Авена обвинила европейские власти в потере «Альфа-банка»

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Клипарт Альфа-банк. Тюмень, альфа банк, альфа-банк, альфабанк
Фридман и Авен считают, что потеряли «Альфа-банк» из-за европейских властей Фото:

Люксембургская компания ABH Holdings S.A., которой владеют бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, потеряла активы на семь миллиардов долларов. Среди этих активов был и «Альфа-банк Россия». На официальном сайте компании сказано, что это произошло из-за бездействия европейских властей.

«ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <…> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Там также отметили, что намерены обратиться в суд.

Минфин Кипра должен был одобрить продажу этих активов в Россию по рыночным ценам, но не сделал этого. Европейские регуляторы также не оказали необходимого влияния. Вопрос задержался на 15 месяцев, за которые российские власти приняли решение о переводе этих активов в юрисдикцию страны.

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Люксембургская компания ABH Holdings S.A., которой владеют бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, потеряла активы на семь миллиардов долларов. Среди этих активов был и «Альфа-банк Россия». На официальном сайте компании сказано, что это произошло из-за бездействия европейских властей. «ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <…> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Там также отметили, что намерены обратиться в суд. Минфин Кипра должен был одобрить продажу этих активов в Россию по рыночным ценам, но не сделал этого. Европейские регуляторы также не оказали необходимого влияния. Вопрос задержался на 15 месяцев, за которые российские власти приняли решение о переводе этих активов в юрисдикцию страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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