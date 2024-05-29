Компания Фридмана и Авена обвинила европейские власти в потере «Альфа-банка»

Люксембургская компания ABH Holdings S.A., которой владеют бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, потеряла активы на семь миллиардов долларов. Среди этих активов был и «Альфа-банк Россия». На официальном сайте компании сказано, что это произошло из-за бездействия европейских властей.
«ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <…> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Там также отметили, что намерены обратиться в суд.
Минфин Кипра должен был одобрить продажу этих активов в Россию по рыночным ценам, но не сделал этого. Европейские регуляторы также не оказали необходимого влияния. Вопрос задержался на 15 месяцев, за которые российские власти приняли решение о переводе этих активов в юрисдикцию страны.
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Люксембургская компания ABH Holdings S.A., которой владеют бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, потеряла активы на семь миллиардов долларов. Среди этих активов был и «Альфа-банк Россия». На официальном сайте компании сказано, что это произошло из-за бездействия европейских властей. «ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <…> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Там также отметили, что намерены обратиться в суд. Минфин Кипра должен был одобрить продажу этих активов в Россию по рыночным ценам, но не сделал этого. Европейские регуляторы также не оказали необходимого влияния. Вопрос задержался на 15 месяцев, за которые российские власти приняли решение о переводе этих активов в юрисдикцию страны.