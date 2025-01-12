12 января 2025

На Самарскую область напали дроны, объявлена опасность атаки БПЛА

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Беспилотники напали на Самарскую область
Беспилотники напали на Самарскую область Фото:
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В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщило региональное МЧС.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написало ведомство в telegram-канале.

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В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщило региональное МЧС. «Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написало ведомство в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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