На Самарскую область напали дроны, объявлена опасность атаки БПЛА

Беспилотники напали на Самарскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщило региональное МЧС.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написало ведомство в telegram-канале.
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