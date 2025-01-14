В Челябинской области самым редким именем для девочки стало Ынйы

В Челябинской области по итогам 2024 года самым уникальным именем для новорожденной стало Ынйы. Также встретились имена героинь книг Ассоль и Офелия, сообщили URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
«В 2024 году была зарегистрирована девочка с уникальным именем: Ынйы. Среди имен, встречавшихся лишь однажды, выделяются имена литературных героинь: Офелия, Ассоль и Медея», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.
По одному мальчику в регионе получили имена Зевс и Орион. Среди старинных имен: Устин, Потап, Лукьян, Еремей и Кудеяръ, а у девочек — Марфа, Матрена и Меланья. Притом, в качестве необычных мужских имен родители выбирали славянские варианты, а женских — популярные в западных странах.
«Встречаются имена, имеющие большее распространение в западных странах: Патриция, Симона, Глория, Берта, Элизабет, Клара. У мальчиков встречаются редкие славянские имена: Драгомир, Радомир, Златостав, Тит, Енисей», — уточнили в ЗАГСе.
В Челябинской области самыми популярными женскими именами в 2024 году стали София, Ева, Анна, Виктория, Мария, Варвара, Василиса, Алиса, Ксения и Мирослава. Мужскими — Михаил, Артем, Александр, Матвей, Тимофей, Лев, Максим, Дмитрий, Роман и Иван.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!