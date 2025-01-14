В Челябинской области самым редким именем для девочки стало Ынйы

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В Челябинской области девочку назвали Ынйы
В Челябинской области девочку назвали Ынйы Фото:

В Челябинской области по итогам 2024 года самым уникальным именем для новорожденной стало Ынйы. Также встретились имена героинь книг Ассоль и Офелия, сообщили URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.

«В 2024 году была зарегистрирована девочка с уникальным именем: Ынйы. Среди имен, встречавшихся лишь однажды, выделяются имена литературных героинь: Офелия, Ассоль и Медея», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.

По одному мальчику в регионе получили имена Зевс и Орион. Среди старинных имен: Устин, Потап, Лукьян, Еремей и Кудеяръ, а у девочек — Марфа, Матрена и Меланья. Притом, в качестве необычных мужских имен родители выбирали славянские варианты, а женских — популярные в западных странах.

«Встречаются имена, имеющие большее распространение в западных странах: Патриция, Симона, Глория, Берта, Элизабет, Клара. У мальчиков встречаются редкие славянские имена: Драгомир, Радомир, Златостав, Тит, Енисей», — уточнили в ЗАГСе.

В Челябинской области самыми популярными женскими именами в 2024 году стали София, Ева, Анна, Виктория, Мария, Варвара, Василиса, Алиса, Ксения и Мирослава. Мужскими — Михаил, Артем, Александр, Матвей, Тимофей, Лев, Максим, Дмитрий, Роман и Иван.

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В Челябинской области по итогам 2024 года самым уникальным именем для новорожденной стало Ынйы. Также встретились имена героинь книг Ассоль и Офелия, сообщили URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона. «В 2024 году была зарегистрирована девочка с уникальным именем: Ынйы. Среди имен, встречавшихся лишь однажды, выделяются имена литературных героинь: Офелия, Ассоль и Медея», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. По одному мальчику в регионе получили имена Зевс и Орион. Среди старинных имен: Устин, Потап, Лукьян, Еремей и Кудеяръ, а у девочек — Марфа, Матрена и Меланья. Притом, в качестве необычных мужских имен родители выбирали славянские варианты, а женских — популярные в западных странах. «Встречаются имена, имеющие большее распространение в западных странах: Патриция, Симона, Глория, Берта, Элизабет, Клара. У мальчиков встречаются редкие славянские имена: Драгомир, Радомир, Златостав, Тит, Енисей», — уточнили в ЗАГСе. В Челябинской области самыми популярными женскими именами в 2024 году стали София, Ева, Анна, Виктория, Мария, Варвара, Василиса, Алиса, Ксения и Мирослава. Мужскими — Михаил, Артем, Александр, Матвей, Тимофей, Лев, Максим, Дмитрий, Роман и Иван.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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