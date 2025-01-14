В Европе намерены запретить импорт российского алюминия

14 января 2025 в 23:18 Размер текста - 17 +

Импорт алюминия решили включить в новый пакет санкций против РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России, включив эту меру в очередной пакет санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. Новость по теме Как новые санкции США отразятся на России «Европейская комиссия намерена внести запрет на импорт российского первичного алюминия. Он включен в 16-й пакет санкций против РФ», — говорится в публикации агентства. Как сообщало URA.RU ранее, по данным Reuters, из-за новых антироссийских санкций минимум 65 танкеров, перевозящих российскую нефть, были вынуждены встать на якорь. Пять из них остановились около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России, включив эту меру в очередной пакет санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. «Европейская комиссия намерена внести запрет на импорт российского первичного алюминия. Он включен в 16-й пакет санкций против РФ», — говорится в публикации агентства. Как сообщало URA.RU ранее, по данным Reuters, из-за новых антироссийских санкций минимум 65 танкеров, перевозящих российскую нефть, были вынуждены встать на якорь. Пять из них остановились около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.