14 января 2025

В Европе намерены запретить импорт российского алюминия

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Импорт алюминия решили включить в новый пакет санкций против РФ Фото:
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Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России, включив эту меру в очередной пакет санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

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«Европейская комиссия намерена внести запрет на импорт российского первичного алюминия. Он включен в 16-й пакет санкций против РФ», — говорится в публикации агентства.

Как сообщало URA.RU ранее, по данным Reuters, из-за новых антироссийских санкций минимум 65 танкеров, перевозящих российскую нефть, были вынуждены встать на якорь. Пять из них остановились около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

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Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России, включив эту меру в очередной пакет санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. «Европейская комиссия намерена внести запрет на импорт российского первичного алюминия. Он включен в 16-й пакет санкций против РФ», — говорится в публикации агентства. Как сообщало URA.RU ранее, по данным Reuters, из-за новых антироссийских санкций минимум 65 танкеров, перевозящих российскую нефть, были вынуждены встать на якорь. Пять из них остановились около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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