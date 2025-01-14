В Европе намерены запретить импорт российского алюминия

Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России, включив эту меру в очередной пакет санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
«Европейская комиссия намерена внести запрет на импорт российского первичного алюминия. Он включен в 16-й пакет санкций против РФ», — говорится в публикации агентства.
Как сообщало URA.RU ранее, по данным Reuters, из-за новых антироссийских санкций минимум 65 танкеров, перевозящих российскую нефть, были вынуждены встать на якорь. Пять из них остановились около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.
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