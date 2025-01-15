Цыганская диаспора из Троицка передала гуманитарную помощь на СВО

Представители цыганской диаспоры, проживающие в городе Троицке Челябинской области, передали гуманитарную помощь для земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом 16 января сообщил фонд помощи «Своих не бросаем».
«Немного неожиданно, но очень приятно! Сегодня цыганская диаспора, проживающая в районе железнодорожного вокзала города Троицка Челябинской области, передала гуманитарную помощь для наших Земляков, находящихся в зоне проведения СВО», — сообщили представители фонда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Бойцам они передали генераторы, бензопилы и комплектующие к ним, а также наборы инструментов. Старейшины поблагодарили наших защитников за мирное небо и пожелали ребятам удачи, победы и скорейшего возвращения домой.
Челябинцы ранее отправили бойцам СВО систему для глушения дронов. Установку передали представители Народного фронта региона, о чем сообщили в своем telegram-канале.
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