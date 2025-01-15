15 января 2025

Цыганская диаспора из Троицка передала гуманитарную помощь на СВО

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Цыгане поблагодарили бойцов за мирное небо (архивное фото) Фото:

Представители цыганской диаспоры, проживающие в городе Троицке Челябинской области, передали гуманитарную помощь для земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом 16 января сообщил фонд помощи «Своих не бросаем».

«Немного неожиданно, но очень приятно! Сегодня цыганская диаспора, проживающая в районе железнодорожного вокзала города Троицка Челябинской области, передала гуманитарную помощь для наших Земляков, находящихся в зоне проведения СВО», — сообщили представители фонда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Бойцам они передали генераторы, бензопилы и комплектующие к ним, а также наборы инструментов. Старейшины поблагодарили наших защитников за мирное небо и пожелали ребятам удачи, победы и скорейшего возвращения домой.

Челябинцы ранее отправили бойцам СВО систему для глушения дронов. Установку передали представители Народного фронта региона, о чем сообщили в своем telegram-канале.

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Представители цыганской диаспоры, проживающие в городе Троицке Челябинской области, передали гуманитарную помощь для земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом 16 января сообщил фонд помощи «Своих не бросаем». «Немного неожиданно, но очень приятно! Сегодня цыганская диаспора, проживающая в районе железнодорожного вокзала города Троицка Челябинской области, передала гуманитарную помощь для наших Земляков, находящихся в зоне проведения СВО», — сообщили представители фонда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Бойцам они передали генераторы, бензопилы и комплектующие к ним, а также наборы инструментов. Старейшины поблагодарили наших защитников за мирное небо и пожелали ребятам удачи, победы и скорейшего возвращения домой. Челябинцы ранее отправили бойцам СВО систему для глушения дронов. Установку передали представители Народного фронта региона, о чем сообщили в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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