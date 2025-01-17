Юрист оценил, сможет ли Россия «достать» Чубайса из Израиля

Наличие израильского гражданства у бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса вызывает серьезные сомнения относительно возможности его экстрадиции из Израиля. Такое заявление сделал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский, который отметил, что Израиль не выдает своих граждан.
«Если у него есть израильское гражданство, то, насколько мне известно, Израиль своих граждан не выдает», — передает слова Аграновского aif.ru. Он добавил, что вероятность выдачи Чубайса невелика.
Аграновский также отметил, что в России существует заочная форма уголовного судопроизводства, что позволит продолжить дело даже без экстрадиции. Депутаты Госдумы уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» на предмет коррупционных преступлений.
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