Юрист оценил, сможет ли Россия «достать» Чубайса из Израиля

Адвокат Аграновский: израильское гражданство Чубайса затрудняет его экстрадицию
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Вероятность экстрадиции Чубайса из Израиля невелика, считает Аграновский
Вероятность экстрадиции Чубайса из Израиля невелика, считает Аграновский Фото:

Наличие израильского гражданства у бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса вызывает серьезные сомнения относительно возможности его экстрадиции из Израиля. Такое заявление сделал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский, который отметил, что Израиль не выдает своих граждан.

«Если у него есть израильское гражданство, то, насколько мне известно, Израиль своих граждан не выдает», — передает слова Аграновского aif.ru. Он добавил, что вероятность выдачи Чубайса невелика.

Аграновский также отметил, что в России существует заочная форма уголовного судопроизводства, что позволит продолжить дело даже без экстрадиции. Депутаты Госдумы уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» на предмет коррупционных преступлений.

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Наличие израильского гражданства у бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса вызывает серьезные сомнения относительно возможности его экстрадиции из Израиля. Такое заявление сделал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский, который отметил, что Израиль не выдает своих граждан. «Если у него есть израильское гражданство, то, насколько мне известно, Израиль своих граждан не выдает», — передает слова Аграновского aif.ru. Он добавил, что вероятность выдачи Чубайса невелика. Аграновский также отметил, что в России существует заочная форма уголовного судопроизводства, что позволит продолжить дело даже без экстрадиции. Депутаты Госдумы уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» на предмет коррупционных преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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