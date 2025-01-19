19 января 2025

В Перми ракетный завод предложил сотрудникам заработать на друзьях

Пермский «Протон-ПМ» объявил акцию «Пригласи друга» с премией в 25 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники АО «Протон-ПМ» могут дополнительно заработать до 25 000 рублей
Сотрудники АО «Протон-ПМ» могут дополнительно заработать до 25 000 рублей Фото:

Пермское АО «Протон-ПМ» предлагает свои сотрудникам способ дополнительного заработка. Предприятие объявило акцию «Приведи друга». За каждого нового сотрудника, привлеченного в штат, завод обещает выплатить премию до 25 тысяч рублей.

«Пригласи друга и получи премию до 25 тысяч рублей! Нам нужны токари-универсалы, станочники широкого профиля, основные и вспомогательные квалификационные рабочие, рабочие без опыта работы», — говорится в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Без опыта работы приглашают на вакансии модельщика, обрубщика, опиловщика и формовщика,

Протон-ПМ — одно из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности, производитель жидкостных ракетных двигателей. В настоящее время на заводе изготавливаются узлы и агрегаты двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

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Пермское АО «Протон-ПМ» предлагает свои сотрудникам способ дополнительного заработка. Предприятие объявило акцию «Приведи друга». За каждого нового сотрудника, привлеченного в штат, завод обещает выплатить премию до 25 тысяч рублей. «Пригласи друга и получи премию до 25 тысяч рублей! Нам нужны токари-универсалы, станочники широкого профиля, основные и вспомогательные квалификационные рабочие, рабочие без опыта работы», — говорится в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Без опыта работы приглашают на вакансии модельщика, обрубщика, опиловщика и формовщика, Протон-ПМ — одно из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности, производитель жидкостных ракетных двигателей. В настоящее время на заводе изготавливаются узлы и агрегаты двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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