Хакеры взломали страницу пермского благотворительного фонда «Дедморозим»

Страницу пермского благотворительного фонда «Дедморозим» взломали хакеры. От имени фонда подписчикам стали приходить сообщения с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за некую художницу Катю. В обмен мошенники обещают дать билеты в кино. Бдительные пользователи разгадали замысел злоумушленников и обратились в фонд. В «Дедморозим» подтвердили факт взлома.
«Друзья, группу ВКонтакте „Дедморозим“ взломали — не переходите по ссылкам!» — сообщили в фонде. Сейчас специалисты восстанавливают права на свою страницу.
Фонд «Дедморозим» помогает детям-сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями. Он работает с 2012 года и является одним из крупнейших в Пермском крае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!