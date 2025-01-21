Хакеры взломали страницу пермского благотворительного фонда «Дедморозим»

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Мошенники от имени фонда рассылают сообщения с вредоносными ссылками
Мошенники от имени фонда рассылают сообщения с вредоносными ссылками Фото:

Страницу пермского благотворительного фонда «Дедморозим» взломали хакеры. От имени фонда подписчикам стали приходить сообщения с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за некую художницу Катю. В обмен мошенники обещают дать билеты в кино. Бдительные пользователи разгадали замысел злоумушленников и обратились в фонд. В «Дедморозим» подтвердили факт взлома.

«Друзья, группу ВКонтакте „Дедморозим“ взломали — не переходите по ссылкам!» — сообщили в фонде. Сейчас специалисты восстанавливают права на свою страницу.

Фонд «Дедморозим» помогает детям-сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями. Он работает с 2012 года и является одним из крупнейших в Пермском крае.

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Страницу пермского благотворительного фонда «Дедморозим» взломали хакеры. От имени фонда подписчикам стали приходить сообщения с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за некую художницу Катю. В обмен мошенники обещают дать билеты в кино. Бдительные пользователи разгадали замысел злоумушленников и обратились в фонд. В «Дедморозим» подтвердили факт взлома. «Друзья, группу ВКонтакте „Дедморозим“ взломали — не переходите по ссылкам!» — сообщили в фонде. Сейчас специалисты восстанавливают права на свою страницу. Фонд «Дедморозим» помогает детям-сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями. Он работает с 2012 года и является одним из крупнейших в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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