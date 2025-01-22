Захарова увидела иронию в запрете символики ЛГБТ* в посольствах США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела иронию в запрете демонстрации символики ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России) загранучреждениями США. По ее словам, запрет ставит в неловкое положение страны Евросоюза.
«Теперь под этими знаменами остаются только посольства стран Евросоюза, которые вновь оказались один на один с созданными для них проблемами», — написала Захарова. Она обратила внимание, что команда Джо Байдена, которая ушла всего два дня назад, вводила санкции против тех стран, которые запрещали США «заниматься пропагандой этой белиберды».
Ранее портал Washington Free Beacon сообщил, что Госдепартамент США запретил вывешивать на представительствах США в других странах символику левых движений, например, ЛГБТ и Black Lives Matter. Запрет появился на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что в Америке есть только два гендера — мужчина и женщина.
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