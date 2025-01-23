В Перми избавились от опасного арт-объекта

В пермском микрорайоне Гайва провели демонтаж арт-объекта «Цветок», который мог рухнуть в любой момент. Об этом со ссылкой на пресс-службу Корпорации ПСС сообщает издание Text.
«Конструкция „Цветок“ отличается технической сложностью, и ее ремонт невозможен без участия производителя. В этом процессе должны участвовать только квалифицированные специалисты.», — приводит издание слова пресс-службы Корпорации.
Известно, что конструкция была повреждена осенью 2024 года. После обрыва троса один из цветков накренился. К концу новогодних праздников согнулись опоры двух оставшихся цветков. Предполагается, что арт-объект после ремонта вернут на прежнее место, однако о сроках в Корпорации пока не сообщают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!