23 января 2025

В Перми избавились от опасного арт-объекта

В пермском районе Гайва демонтировали готовый рухнуть арт-объект «Цветок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Для демонтажа объекта пришлось вызвать команду фирмы-изготовителя
Для демонтажа объекта пришлось вызвать команду фирмы-изготовителя Фото:

В пермском микрорайоне Гайва провели демонтаж арт-объекта «Цветок», который мог рухнуть в любой момент. Об этом со ссылкой на пресс-службу Корпорации ПСС сообщает издание Text.

«Конструкция „Цветок“ отличается технической сложностью, и ее ремонт невозможен без участия производителя. В этом процессе должны участвовать только квалифицированные специалисты.», — приводит издание слова пресс-службы Корпорации.

Известно, что конструкция была повреждена осенью 2024 года. После обрыва троса один из цветков накренился. К концу новогодних праздников согнулись опоры двух оставшихся цветков. Предполагается, что арт-объект после ремонта вернут на прежнее место, однако о сроках в Корпорации пока не сообщают.

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В пермском микрорайоне Гайва провели демонтаж арт-объекта «Цветок», который мог рухнуть в любой момент. Об этом со ссылкой на пресс-службу Корпорации ПСС сообщает издание Text. «Конструкция „Цветок“ отличается технической сложностью, и ее ремонт невозможен без участия производителя. В этом процессе должны участвовать только квалифицированные специалисты.», — приводит издание слова пресс-службы Корпорации. Известно, что конструкция была повреждена осенью 2024 года. После обрыва троса один из цветков накренился. К концу новогодних праздников согнулись опоры двух оставшихся цветков. Предполагается, что арт-объект после ремонта вернут на прежнее место, однако о сроках в Корпорации пока не сообщают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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