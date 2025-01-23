Прокурор пришла в квартиру с плесенью, где живет екатеринбурженка с онкобольной дочкой

Семью с онкобольным ребенком из Екатеринбурга взяла на контроль прокуратура

24 января 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Прокурор Ольга Максимова осмотрела условия, в которых живет семья (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После публикации на URA.RU статьи о жительнице Екатеринбурга Кристине Новиковой, живущей с онкобольной дочерью в квартире с плесенью, прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства и управляющей компании ООО 'СТАНДАРТ' осмотрели жилье на улице Начдива Онуфриева, 36, и зафиксировали пораженные грибком участки, рассказала журналисту агентства хозяйка квартиры. История семьи появилась на сайте 12 января. Агентство рассказало, как малоимущая семья несколько лет борется с плесенью в квартире. Ситуация стала критической после того, как 13-летней девочке Виолетте диагностировали рак. Жить ребенку в таких условиях стало небезопасно. В квартире также живет бабушка девочки Оксана. Плесень появилась около шести лет назад, но у соседей подобных проблем нет, а специалисты ЖКУ не смогли определить причину. «Спустя годы жалоб, которые заканчивались формальными ответами, наша проблема наконец-то привлекла внимание. К нам приехала прокурор Ольга Владимировна вместе с представителем управляющей компании. Они тщательно осмотрели квартиру: обследовали стены, обратили внимание на все углы, где скопилась плесень и уже успел появиться грибок. Впервые появилось чувство, что нас действительно слышат. Остается надеяться, что эти действия не будут формальностью, и проблему наконец-то устранят», — поделилась Кристина Новикова. Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Связаться с управляющей компанией не получилось, так как на звонок журналиста никто не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на URA.RU статьи о жительнице Екатеринбурга Кристине Новиковой, живущей с онкобольной дочерью в квартире с плесенью, прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства и управляющей компании ООО 'СТАНДАРТ' осмотрели жилье на улице Начдива Онуфриева, 36, и зафиксировали пораженные грибком участки, рассказала журналисту агентства хозяйка квартиры. История семьи появилась на сайте 12 января. Агентство рассказало, как малоимущая семья несколько лет борется с плесенью в квартире. Ситуация стала критической после того, как 13-летней девочке Виолетте диагностировали рак. Жить ребенку в таких условиях стало небезопасно. В квартире также живет бабушка девочки Оксана. Плесень появилась около шести лет назад, но у соседей подобных проблем нет, а специалисты ЖКУ не смогли определить причину. «Спустя годы жалоб, которые заканчивались формальными ответами, наша проблема наконец-то привлекла внимание. К нам приехала прокурор Ольга Владимировна вместе с представителем управляющей компании. Они тщательно осмотрели квартиру: обследовали стены, обратили внимание на все углы, где скопилась плесень и уже успел появиться грибок. Впервые появилось чувство, что нас действительно слышат. Остается надеяться, что эти действия не будут формальностью, и проблему наконец-то устранят», — поделилась Кристина Новикова. Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Связаться с управляющей компанией не получилось, так как на звонок журналиста никто не ответил.