23 января 2025

Прокурор пришла в квартиру с плесенью, где живет екатеринбурженка с онкобольной дочкой

Семью с онкобольным ребенком из Екатеринбурга взяла на контроль прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокурор Ольга Максимова осмотрела условия, в которых живет семья (архивное фото) Фото:

После публикации на URA.RU статьи о жительнице Екатеринбурга Кристине Новиковой, живущей с онкобольной дочерью в квартире с плесенью, прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства и управляющей компании ООО 'СТАНДАРТ' осмотрели жилье на улице Начдива Онуфриева, 36, и зафиксировали пораженные грибком участки, рассказала журналисту агентства хозяйка квартиры.

История семьи появилась на сайте 12 января. Агентство рассказало, как малоимущая семья несколько лет борется с плесенью в квартире. Ситуация стала критической после того, как 13-летней девочке Виолетте диагностировали рак. Жить ребенку в таких условиях стало небезопасно. В квартире также живет бабушка девочки Оксана. Плесень появилась около шести лет назад, но у соседей подобных проблем нет, а специалисты ЖКУ не смогли определить причину.

«Спустя годы жалоб, которые заканчивались формальными ответами, наша проблема наконец-то привлекла внимание. К нам приехала прокурор Ольга Владимировна вместе с представителем управляющей компании. Они тщательно осмотрели квартиру: обследовали стены, обратили внимание на все углы, где скопилась плесень и уже успел появиться грибок. Впервые появилось чувство, что нас действительно слышат. Остается надеяться, что эти действия не будут формальностью, и проблему наконец-то устранят», — поделилась Кристина Новикова.

Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Связаться с управляющей компанией не получилось, так как на звонок журналиста никто не ответил.

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После публикации на URA.RU статьи о жительнице Екатеринбурга Кристине Новиковой, живущей с онкобольной дочерью в квартире с плесенью, прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства и управляющей компании ООО 'СТАНДАРТ' осмотрели жилье на улице Начдива Онуфриева, 36, и зафиксировали пораженные грибком участки, рассказала журналисту агентства хозяйка квартиры. История семьи появилась на сайте 12 января. Агентство рассказало, как малоимущая семья несколько лет борется с плесенью в квартире. Ситуация стала критической после того, как 13-летней девочке Виолетте диагностировали рак. Жить ребенку в таких условиях стало небезопасно. В квартире также живет бабушка девочки Оксана. Плесень появилась около шести лет назад, но у соседей подобных проблем нет, а специалисты ЖКУ не смогли определить причину. «Спустя годы жалоб, которые заканчивались формальными ответами, наша проблема наконец-то привлекла внимание. К нам приехала прокурор Ольга Владимировна вместе с представителем управляющей компании. Они тщательно осмотрели квартиру: обследовали стены, обратили внимание на все углы, где скопилась плесень и уже успел появиться грибок. Впервые появилось чувство, что нас действительно слышат. Остается надеяться, что эти действия не будут формальностью, и проблему наконец-то устранят», — поделилась Кристина Новикова. Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Связаться с управляющей компанией не получилось, так как на звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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