В Екатеринбурге продают торговый дом на главной пешеходной улице за 650 млн рублей. Фото

В центре Екатеринбурга продают дом первой телефонной станции за 650 млн рублей

28 января 2025 в 03:58 Размер текста - 17 +

Здание выполнено в стиле рационального модерна Фото: Андрей Осенков © URA.RU В центре Екатеринбурга продают торговый дом Второвых, построенный в 1910 году, за 650 миллионов рублей. Он расположен на углу улиц Вайнера и Театрального переулка. В нем в 1920-х годах располагалась первая свердловская телефонная станция. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». «Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в самом центре Екатеринбурга. Круглосуточный пешеходный трафик по ул. Вайнера — пер. Театральный. Проходимость более 50 тысяч человек в сутки. В выходные и праздничные дни проходимость увеличивается на порядок. Помещение свободного назначения, для размещения и развития собственного бизнеса, а также для сдачи помещения в аренду», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет 894,2 квадратных метра, а земельный участок находится в общей долевой собственности. К зданию подключены все коммуникации; имеются несколько входов, в том числе для разгрузки и погрузки. В здании расположены магазины: техники, настольных игр и пива. Здание является памятником архитектуры областного значения. Оно было построено в стиле рационального модерна. Торговый дом был возведен по идеям городского архитектора Ивана Янковского, занимавшего свой пост с 1907 по 1914 годы. Предположительно, план здания разработал архитектор Аркадий Федоров — автор проекта городского водопровода Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают торговый дом Второвых, построенный в 1910 году, за 650 миллионов рублей. Он расположен на углу улиц Вайнера и Театрального переулка. В нем в 1920-х годах располагалась первая свердловская телефонная станция. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». «Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в самом центре Екатеринбурга. Круглосуточный пешеходный трафик по ул. Вайнера — пер. Театральный. Проходимость более 50 тысяч человек в сутки. В выходные и праздничные дни проходимость увеличивается на порядок. Помещение свободного назначения, для размещения и развития собственного бизнеса, а также для сдачи помещения в аренду», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет 894,2 квадратных метра, а земельный участок находится в общей долевой собственности. К зданию подключены все коммуникации; имеются несколько входов, в том числе для разгрузки и погрузки. В здании расположены магазины: техники, настольных игр и пива. Здание является памятником архитектуры областного значения. Оно было построено в стиле рационального модерна. Торговый дом был возведен по идеям городского архитектора Ивана Янковского, занимавшего свой пост с 1907 по 1914 годы. Предположительно, план здания разработал архитектор Аркадий Федоров — автор проекта городского водопровода Челябинска.