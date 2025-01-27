27 января 2025

В Екатеринбурге продают торговый дом на главной пешеходной улице за 650 млн рублей. Фото

В центре Екатеринбурга продают дом первой телефонной станции за 650 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в Екатеринбурге, ленинский район, улица вайнера
Здание выполнено в стиле рационального модерна Фото:

В центре Екатеринбурга продают торговый дом Второвых, построенный в 1910 году, за 650 миллионов рублей. Он расположен на углу улиц Вайнера и Театрального переулка. В нем в 1920-х годах располагалась первая свердловская телефонная станция. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

«Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в самом центре Екатеринбурга. Круглосуточный пешеходный трафик по ул. Вайнера — пер. Театральный. Проходимость более 50 тысяч человек в сутки. В выходные и праздничные дни проходимость увеличивается на порядок. Помещение свободного назначения, для размещения и развития собственного бизнеса, а также для сдачи помещения в аренду», — говорится в объявлении.

Площадь дома составляет 894,2 квадратных метра, а земельный участок находится в общей долевой собственности. К зданию подключены все коммуникации; имеются несколько входов, в том числе для разгрузки и погрузки. В здании расположены магазины: техники, настольных игр и пива.

Здание является памятником архитектуры областного значения. Оно было построено в стиле рационального модерна. Торговый дом был возведен по идеям городского архитектора Ивана Янковского, занимавшего свой пост с 1907 по 1914 годы. Предположительно, план здания разработал архитектор Аркадий Федоров — автор проекта городского водопровода Челябинска.

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В центре Екатеринбурга продают торговый дом Второвых, построенный в 1910 году, за 650 миллионов рублей. Он расположен на углу улиц Вайнера и Театрального переулка. В нем в 1920-х годах располагалась первая свердловская телефонная станция. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». «Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в самом центре Екатеринбурга. Круглосуточный пешеходный трафик по ул. Вайнера — пер. Театральный. Проходимость более 50 тысяч человек в сутки. В выходные и праздничные дни проходимость увеличивается на порядок. Помещение свободного назначения, для размещения и развития собственного бизнеса, а также для сдачи помещения в аренду», — говорится в объявлении. Площадь дома составляет 894,2 квадратных метра, а земельный участок находится в общей долевой собственности. К зданию подключены все коммуникации; имеются несколько входов, в том числе для разгрузки и погрузки. В здании расположены магазины: техники, настольных игр и пива. Здание является памятником архитектуры областного значения. Оно было построено в стиле рационального модерна. Торговый дом был возведен по идеям городского архитектора Ивана Янковского, занимавшего свой пост с 1907 по 1914 годы. Предположительно, план здания разработал архитектор Аркадий Федоров — автор проекта городского водопровода Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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