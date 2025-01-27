27 января 2025

В Перми закончено расследование дела о заказе фермером убийства бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Степень вины фермера выяснит суд
Степень вины фермера выяснит суд Фото:

В Перми дело фермера, заказавшего убийство экс-супруги, направлено в суд. Его обвиняют по статье о приготовлении и организации убийства по найму.

«Завершено расследование в отношении 49-летнего жителя Куединского района Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Речь идет об истории, которая произошла летом 2024 года. Мужчина, как рассказывало URA.RU, в августе решил завладеть долей фермерского хозяйства, которое принадлежит его бывшей жене. Для этого он заказа ее убийство своему знакомому. Тот сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре при передаче ему доказательств якобы совершенного убийства заказчик был задержан. 

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В Перми дело фермера, заказавшего убийство экс-супруги, направлено в суд. Его обвиняют по статье о приготовлении и организации убийства по найму. «Завершено расследование в отношении 49-летнего жителя Куединского района Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СУ СК по Пермскому краю. Речь идет об истории, которая произошла летом 2024 года. Мужчина, как рассказывало URA.RU, в августе решил завладеть долей фермерского хозяйства, которое принадлежит его бывшей жене. Для этого он заказа ее убийство своему знакомому. Тот сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре при передаче ему доказательств якобы совершенного убийства заказчик был задержан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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