В Перми закончено расследование дела о заказе фермером убийства бывшей жены

В Перми дело фермера, заказавшего убийство экс-супруги, направлено в суд. Его обвиняют по статье о приготовлении и организации убийства по найму.
«Завершено расследование в отношении 49-летнего жителя Куединского района Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СУ СК по Пермскому краю.
Речь идет об истории, которая произошла летом 2024 года. Мужчина, как рассказывало URA.RU, в августе решил завладеть долей фермерского хозяйства, которое принадлежит его бывшей жене. Для этого он заказа ее убийство своему знакомому. Тот сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре при передаче ему доказательств якобы совершенного убийства заказчик был задержан.
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