27 января 2025

В Перми во время снегопада рухнули цены на такси. Скрин

В Перми сервис такси снизил цены до 17% несмотря на снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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В снегопад агрегатор такси не стал увеличивать цены
В снегопад агрегатор такси не стал увеличивать цены Фото:

В Перми 28 января снизились цены на поездки в такси. Сервис не стал повышать тарифы несмотря на сильный снегопад. Такая информация размещена в мобильном приложении агрегатора такси.

«Стоимость поездки от Центрального рынка до микрорайона Крохалева снижена на 17% с 265 рублей до 225 рублей» — сказано в мобильном приложении. Скидки действуют только на тариф «Эконом».

Также снижены цены на поездки по центру города. Например, доехать от стадиона «Динамо» до Центрального рынка можно на 20 рублей дешевле. 

Поездки по центру города стали дешевле на 20 рублей
Поездки по центру города стали дешевле на 20 рублей
Фото:
Скидки действуют и на поездки в отдаленные микрорайоны
Скидки действуют и на поездки в отдаленные микрорайоны
Фото:

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В Перми 28 января снизились цены на поездки в такси. Сервис не стал повышать тарифы несмотря на сильный снегопад. Такая информация размещена в мобильном приложении агрегатора такси. «Стоимость поездки от Центрального рынка до микрорайона Крохалева снижена на 17% с 265 рублей до 225 рублей» — сказано в мобильном приложении. Скидки действуют только на тариф «Эконом». Также снижены цены на поездки по центру города. Например, доехать от стадиона «Динамо» до Центрального рынка можно на 20 рублей дешевле. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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