В снегопад агрегатор такси не стал увеличивать цены
В Перми 28 января снизились цены на поездки в такси. Сервис не стал повышать тарифы несмотря на сильный снегопад. Такая информация размещена в мобильном приложении агрегатора такси.
«Стоимость поездки от Центрального рынка до микрорайона Крохалева снижена на 17% с 265 рублей до 225 рублей» — сказано в мобильном приложении. Скидки действуют только на тариф «Эконом».
Также снижены цены на поездки по центру города. Например, доехать от стадиона «Динамо» до Центрального рынка можно на 20 рублей дешевле.
Поездки по центру города стали дешевле на 20 рублей
Скидки действуют и на поездки в отдаленные микрорайоны
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