Киллер, сидевший в пермской колонии, через 30 лет признался, как убил человека

Евгений Клыков, отсидевший 16 лет за работу киллером, рассказал подробности заказного убийства. Тогда он убил бухгалтера компании и его планировал расправиться с племянником жертвы, ставшим случайным свидетелем произошедшего.
«Это был второй заказ в моей карьере киллера. Бизнесмен отрасли заказал бухгалтера организации лесозаготовительной отрасли. Не знаю почему, мне это не важно было. Мы с подельником месяц следили за жертвой, знали весь его распорядок дня и познакомились с племянником бухгалтера, который рассказывал нам о привычках дяди. В день убийства пришли к жертве, он открыл дверь и оказалось, племянник у него в доме. Свидетеля связали и заперли в соседней комнате, а тем временем я зарезал бухгалтера. Позже решил, что свидетеля надо все же убрать, но ему удалось сбежать, когда мы вернулись в дом», — рассказал Клыков в интервью 59.RU.
Киллер признался, что побег племянника сразу привел его к мысли о том, что нужно скрыться из города. Он отправился из Краснодарского края в Кабардино-Балкарию. За сто долларов изменил себе имя и фамилию, получил новые документы и даже перекрасил рыжие волосы в черный цвет. Спустя полгода Клыков решил спрятаться и не где-нибудь, а в тюрьме. Он вытащил магнитолу из автомобиля, дождался, когда его увидит хозяин машины и сделал все, чтобы его поймали. Притвориться другим человеком Клыкову не удалось. По отпечаткам пальцев правоохранители поняли, что именно он разыскивается по делу об убийстве бухгалтера компании. Тогда ему дали 16 лет.
Первые несколько лет Клыков отбывал в тюрьме. В 2002 году был переведен в колонию особого режима в Ныроб (Пермский край). Уже там он познакомился с общественницей Анной Каргопольской, с которой они впоследствии поженились и сейчас ведут хозяйство в своем дома там же в Ныробе.
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