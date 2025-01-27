Происшествия Доцент УрГЭУ попался на взятке от студентки 28 января 2025 в 14:05 Размер текста - 17 + В вузе воздержались от комментариев Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге доцента кафедры информационных технологий Михаила Панова Уральского государственного экономического университета обвинили во взяточничестве. О коррупции в учреждении рассказала студентка второго курса, которая платила за сдачу зачета под видом «платной» консультации. Возбуждено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Денежные средства получены от студентки второго курса, обучающейся по заочной форме обучения по направлению „Информатика и вычислительная техника“, за сдачу зачета по предмету „Разработка многоуровневых приложений“ и экзамена по предмету „Объектно-ориентированное программирование“ под видом „платных“ консультаций», — пояснили в ведомстве. Деньги преподаватель получал с 26 декабря 2024-го по 27 января. Студентка решила купить зачет после двух заваленных аттестаций. О возможности заплатить за сдачу экзамена преподаватель рассказал девушке в личной переписке. Это стало одним из доказательств коррупционной схемы. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу университета. Там воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге доцента кафедры информационных технологий Михаила Панова Уральского государственного экономического университета обвинили во взяточничестве. О коррупции в учреждении рассказала студентка второго курса, которая платила за сдачу зачета под видом «платной» консультации. Возбуждено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Денежные средства получены от студентки второго курса, обучающейся по заочной форме обучения по направлению „Информатика и вычислительная техника“, за сдачу зачета по предмету „Разработка многоуровневых приложений“ и экзамена по предмету „Объектно-ориентированное программирование“ под видом „платных“ консультаций», — пояснили в ведомстве. Деньги преподаватель получал с 26 декабря 2024-го по 27 января. Студентка решила купить зачет после двух заваленных аттестаций. О возможности заплатить за сдачу экзамена преподаватель рассказал девушке в личной переписке. Это стало одним из доказательств коррупционной схемы. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу университета. Там воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям