ВСУ доставили траурный венок пермскому генералу

Генерал-майор Виталий Терехин, родившийся в пермском Кунгуре, получил от ВСУ траурный венок. Для доставки были использованы два московских курьера.
«Украинская служба безопасности разместила в соцсетях объявление о том, что следует за деньги доставить венок для человека. На подработку согласились двое безработных из Москвы. Они получили венок и адрес получателя. О том, что несут траурный атрибут генерал-майору армии РФ курьеры не знали», — сообщает telegram-канал Mash.
Отмечается, что венок обнаружили родственники Терехина. Они же вызвали спецслужбы, что проверить посылку на наличие взрывных устройств. Самих курьеров сейчас разыскивают, они попали на записи камер видеонаблюдения.
Виталий Терехин родился в Кунгуре Пермского края. Неоднократно принимал участие в боевых действиях. Он дважды кавалер ордена Мужества, также награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. В мае 2024 года указом президента ему присвоено звание генерал-майора. Сейчас Терехин — командующий 150 мотострелковой дивизии на СВО.
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