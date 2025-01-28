Свердловское УФСБ задержало менеджера атомного завода за взятку

29 января 2025 в 13:45 Размер текста - 17 +

Речь идет о сумме более миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники свердловского управления ФСБ задержали начальницу отдела Уральского электромеханического завода за получение взятки в особо крупном размере. Деньги ей передал представитель торговой компании за незаконное получение товаров, изготовленных на предприятии. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «На протяжении двух лет, с 2023-го по 2025-й, мужчина в интересах своей компании передавал деньги начальнице планово-диспетчерского отдела завода. Речь идет о сумме более миллиона рублей. Она, в свою очередь, помогала вывозить с территории предприятия неучтенные товары, которые производили заводчане. Вероятно, они потом перепродавались, а прибыль шла торговой компании», — объяснил собеседник агентства. При получении очередной части денег — 150 тысяч рублей — начальница была задержана сотрудниками УФСБ. С поличным был пойман и взяткодатель. Возбуждены уголовные дела по статье 291 и 290 УК РФ — «Дача взятки» и «Получение взятки». Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В пресс-службе УФСБ не подтвердили, но и не опровергли информацию. На Уральский электромеханический завод от агентства направлен запрос, ответ ожидается. Учредителем этого предприятия является Росатом. На заводе изготавливают оборудование для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса, а также приборы для отечественных космических программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники свердловского управления ФСБ задержали начальницу отдела Уральского электромеханического завода за получение взятки в особо крупном размере. Деньги ей передал представитель торговой компании за незаконное получение товаров, изготовленных на предприятии. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «На протяжении двух лет, с 2023-го по 2025-й, мужчина в интересах своей компании передавал деньги начальнице планово-диспетчерского отдела завода. Речь идет о сумме более миллиона рублей. Она, в свою очередь, помогала вывозить с территории предприятия неучтенные товары, которые производили заводчане. Вероятно, они потом перепродавались, а прибыль шла торговой компании», — объяснил собеседник агентства. При получении очередной части денег — 150 тысяч рублей — начальница была задержана сотрудниками УФСБ. С поличным был пойман и взяткодатель. Возбуждены уголовные дела по статье 291 и 290 УК РФ — «Дача взятки» и «Получение взятки». Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В пресс-службе УФСБ не подтвердили, но и не опровергли информацию. На Уральский электромеханический завод от агентства направлен запрос, ответ ожидается. Учредителем этого предприятия является Росатом. На заводе изготавливают оборудование для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса, а также приборы для отечественных космических программ.