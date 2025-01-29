В Свердловской области машин скорой помощи станет больше

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В больницах области насчитывается порядка 600 машин скорой помощи
В больницах области насчитывается порядка 600 машин скорой помощи Фото:

В 2025 году для свердловских медучреждений закупят еще 23 машины скорой помощи. Таким образом, в автопарке будет больше 600 транспортных средств. Об этом рассказали в департамент информационной политики региона. 

«Автомобили скорой помощи работают в режиме 24/7, поэтому мы планируем поставки новых транспортных средств. Так, в 2025 году ожидается закупка 23 автомобилей скорой медицинской помощи в рамках утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым региональной программы „Развитие здравоохранения Свердловской области“, — рассказал замминистра областного минздрава Андрей Шастин.

Большинство машин скорой помощи в автопарке относятся к категории «В», их используют для доставки пациентов до больниц. Внутри есть тележки-каталки со съемными носилками и приемным механизмом, кислородное оборудование, измеритель давления. Есть и машины, укомплектованные наборами фельдшера, ручными аппаратами для искусственного вентилирования легких, носилками, шинами и так далее. Есть реанимобили, а также машины для перевозки новорожденных и маленьких детей, более 100 транспортных средств повышенной проходимости.

«За последнее время произошло серьёзное обновление автопарка службы „03“: с 2021 по 2024 годы было закуплено 119 новых машин за счет средств областного бюджета, 56 автомобилей поступили благодаря федеральному финансированию и 45 транспортных средств переданы благотворителями. Сегодня у нас 68% спецмашин возрастом менее пяти лет», — добавил Шастин.

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В 2025 году для свердловских медучреждений закупят еще 23 машины скорой помощи. Таким образом, в автопарке будет больше 600 транспортных средств. Об этом рассказали в департамент информационной политики региона.  «Автомобили скорой помощи работают в режиме 24/7, поэтому мы планируем поставки новых транспортных средств. Так, в 2025 году ожидается закупка 23 автомобилей скорой медицинской помощи в рамках утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым региональной программы „Развитие здравоохранения Свердловской области“, — рассказал замминистра областного минздрава Андрей Шастин. Большинство машин скорой помощи в автопарке относятся к категории «В», их используют для доставки пациентов до больниц. Внутри есть тележки-каталки со съемными носилками и приемным механизмом, кислородное оборудование, измеритель давления. Есть и машины, укомплектованные наборами фельдшера, ручными аппаратами для искусственного вентилирования легких, носилками, шинами и так далее. Есть реанимобили, а также машины для перевозки новорожденных и маленьких детей, более 100 транспортных средств повышенной проходимости. «За последнее время произошло серьёзное обновление автопарка службы „03“: с 2021 по 2024 годы было закуплено 119 новых машин за счет средств областного бюджета, 56 автомобилей поступили благодаря федеральному финансированию и 45 транспортных средств переданы благотворителями. Сегодня у нас 68% спецмашин возрастом менее пяти лет», — добавил Шастин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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