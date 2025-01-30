В пермской колонии зек заплатил надзирателю за доставку телефона на зону

Заключенный из колонии № 40 в Кунгуре Пермского края решил заплатить надзирателю 50 тысяч, за то, что последний пронесет ему на зону телефон. Сотрудник колонии согласился на предложение и рассказал о намерениях осужденного службе безопасности.
«Отбывая наказание в ИК-40, 27-летний преступник решил, что ему необходим мобильный телефон. Пронести запрещенный на территории колонии предмет, мужчина попросил надзирателя и пообещал ему за это 50 тысяч. В октябре 2024 года на банковский счет наблюдателя поступили 7000 рублей в качестве аванса за проделанную работу», — уточнили в СУ СК по Пермскому краю.
Деньги на счет надзирателя перевел родственник осужденного, который не был в курсе, что это для незаконной деятельности. В отношении зека было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.
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