Посольство РФ пока не подтверждает гибель россиян при крушении самолета в США

Посольство России в США не получило от американского Госдепартамента подтверждений о наличии россиян среди погибших после столкновения пассажирского самолета и вертолета Black Hawk в Вашингтоне. Как объяснили в диппредставительстве, американские коллеги не могут предоставлять данные, пока не завершены поисково-спасательные работы.
«У нас пока нет официального подтверждения от американских властей [о гибели россиян]», — сообщили в пресс-службе посольства. Информацию приводит ТАСС.
Представители дипломатии объяснили, что отправляли запрос в Госдеп. Однако там ответили, что «не могут ничего дать, пока не будут закончены все поисково-спасательные работы». При этом пообещали уведомить посольство РФ в случае официального подтверждения жертв.
При этом президент США Дональд Трамп прямо подтвердил, что все летевшие на борту лайнера погибли. По его словам, катастрофу спровоцировал вертолет. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они переезжали в США и работали тренерами.
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