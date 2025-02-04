Крупный пожар ликвидируют в поселке Котельский в Ленобласти

В поселке Котельский произошел крупный пожар, в ликвидации которого активно участвуют пожарные Леноблпожспас. На месте происшествия был объявлен сигнал 1-БИС.
«По предварительной информации огонь охватил одно здание, несколько бытовок, два микроавтобуса», — сообщил Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Общая площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. В результате пожара также сгорели несколько ёмкостей с дизельным топливом, что может усложнить ситуацию. Пожарные продолжают работу, предпринимая все необходимые меры для локализации огня и предотвращения его дальнейшего распространения. На данный момент угрозы для жилых строений в районе нет.
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