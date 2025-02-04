Крупный пожар ликвидируют в поселке Котельский в Ленобласти

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров
Общая площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров Фото:

В поселке Котельский произошел крупный пожар, в ликвидации которого активно участвуют пожарные Леноблпожспас. На месте происшествия был объявлен сигнал 1-БИС.

«По предварительной информации огонь охватил одно здание, несколько бытовок, два микроавтобуса», — сообщил Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Общая площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. В результате пожара также сгорели несколько ёмкостей с дизельным топливом, что может усложнить ситуацию. Пожарные продолжают работу, предпринимая все необходимые меры для локализации огня и предотвращения его дальнейшего распространения. На данный момент угрозы для жилых строений в районе нет.

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В поселке Котельский произошел крупный пожар, в ликвидации которого активно участвуют пожарные Леноблпожспас. На месте происшествия был объявлен сигнал 1-БИС. «По предварительной информации огонь охватил одно здание, несколько бытовок, два микроавтобуса», — сообщил Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Общая площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. В результате пожара также сгорели несколько ёмкостей с дизельным топливом, что может усложнить ситуацию. Пожарные продолжают работу, предпринимая все необходимые меры для локализации огня и предотвращения его дальнейшего распространения. На данный момент угрозы для жилых строений в районе нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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