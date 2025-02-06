Несколько самолетов не могут вылететь из Тюмени в города ХМАО

В Тюмени перенесли время вылета двух самолетов авиакомпании Utair в города ХМАО: Когалым и Белоярский. Информация об этом указана на онлайн-табло местного аэропорта Рощино.
«ЮТ 221, Белоярский. Время вылета по расписанию: 09:30. Расчетное — 12:05. Статус: задерживается. ЮТ 227, Когалым. Время вылета по расписанию: 15:15. Расчетное — 17:05. Статус: задерживается», — сообщается на официальном сайте Рощино.
Также задерживается прилет самолета из Сургута. По расписанию, борт авиакомпании Utair должен был прибыть в Тюмень в 8:40. На онлайн-табло указано, что самолет ожидается в Рощино в 11:55.
В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на сутки задержали вылет самолета в Худжанд (Таджикистан).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.