Несколько самолетов не могут вылететь из Тюмени в города ХМАО

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Вылет рейсов задержали на несколько часов
Вылет рейсов задержали на несколько часов Фото:

В Тюмени перенесли время вылета двух самолетов авиакомпании Utair в города ХМАО: Когалым и Белоярский. Информация об этом указана на онлайн-табло местного аэропорта Рощино.

«ЮТ 221, Белоярский. Время вылета по расписанию: 09:30. Расчетное — 12:05. Статус: задерживается. ЮТ 227, Когалым. Время вылета по расписанию: 15:15. Расчетное — 17:05. Статус: задерживается», — сообщается на официальном сайте Рощино.

Также задерживается прилет самолета из Сургута. По расписанию, борт авиакомпании Utair должен был прибыть в Тюмень в 8:40. На онлайн-табло указано, что самолет ожидается в Рощино в 11:55.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на сутки задержали вылет самолета в Худжанд (Таджикистан).

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В Тюмени перенесли время вылета двух самолетов авиакомпании Utair в города ХМАО: Когалым и Белоярский. Информация об этом указана на онлайн-табло местного аэропорта Рощино. «ЮТ 221,  Белоярский. Время вылета по расписанию:  09:30. Расчетное — 12:05 . Статус:  задерживается.  ЮТ 227,  Когалым. Время вылета по расписанию:  15:15. Расчетное — 17:05.  Статус: задерживается », — сообщается на официальном сайте Рощино. Также задерживается прилет самолета из Сургута. По расписанию, борт авиакомпании Utair должен был прибыть в Тюмень в 8:40. На онлайн-табло указано, что самолет ожидается в Рощино в 11:55. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на сутки задержали вылет самолета в Худжанд (Таджикистан).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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