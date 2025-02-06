В Перми появился свой доктор Айболит

Пермский ветеринар Дарья Клековкина, словно доктор Айболит из одноименной сказки, собирается отправиться в Африку, чтобы лечить и стерилизовать животных. По словам врача, гуманитарная миссия начнется в середине февраля и завершится через две недели.
«О том, что животным в Африке нужна помощь, я узнала еще год назад. В основном мне предстоит лечить кошек и собак из местных приютов», — пояснили Дарья Клековкина в беседе в «КП-Пермь».
Работать предстоит на Сейшелах. Правительство направило заявку коллегам из РФ, где было указано — государству нужна помощь с уменьшением количества нестерилизованных животных. Оказывать профильную поддержку на африканских островах Клековкина будет уже во второй раз.
Она ранее ездила в зону СВО, где также помогала бездомным животным. За спиной — два высших образования: ветеринарная экспертиза и ветеринарный врач. С животными Клековкина работает 15 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!