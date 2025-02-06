06 февраля 2025

В Перми появился свой доктор Айболит

Пермский ветеринар Клековкина поедет в Африку, чтобы там лечить животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Дарья Клековкина уже во второй раз отправляется на Сейшельские острова помогать животным
Дарья Клековкина уже во второй раз отправляется на Сейшельские острова помогать животным Фото:

Пермский ветеринар Дарья Клековкина, словно доктор Айболит из одноименной сказки, собирается отправиться в Африку, чтобы лечить и стерилизовать животных. По словам врача, гуманитарная миссия начнется в середине февраля и завершится через две недели.

«О том, что животным в Африке нужна помощь, я узнала еще год назад. В основном мне предстоит лечить кошек и собак из местных приютов», — пояснили Дарья Клековкина в беседе в «КП-Пермь».

Работать предстоит на Сейшелах. Правительство направило заявку коллегам из РФ, где было указано — государству нужна помощь с уменьшением количества нестерилизованных животных. Оказывать профильную поддержку на африканских островах Клековкина будет уже во второй раз.

Она ранее ездила в зону СВО, где также помогала бездомным животным. За спиной — два высших образования: ветеринарная экспертиза и ветеринарный врач. С животными Клековкина работает 15 лет.

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Пермский ветеринар Дарья Клековкина, словно доктор Айболит из одноименной сказки, собирается отправиться в Африку, чтобы лечить и стерилизовать животных. По словам врача, гуманитарная миссия начнется в середине февраля и завершится через две недели. «О том, что животным в Африке нужна помощь, я узнала еще год назад. В основном мне предстоит лечить кошек и собак из местных приютов», — пояснили Дарья Клековкина в беседе в «КП-Пермь». Работать предстоит на Сейшелах. Правительство направило заявку коллегам из РФ, где было указано — государству нужна помощь с уменьшением количества нестерилизованных животных. Оказывать профильную поддержку на африканских островах Клековкина будет уже во второй раз. Она ранее ездила в зону СВО, где также помогала бездомным животным. За спиной — два высших образования: ветеринарная экспертиза и ветеринарный врач. С животными Клековкина работает 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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