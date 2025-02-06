Пермский завод резко нарастит объемы производства

Акционерное общество «Чайковский завод РТД» Пермского края, специализирующееся на изготовлении невулканизированных резиновых смесей, запустит новую полуавтоматическую линию. Бюджет инвестпроекта превышает 130 млн рублей.
«Ожидаемым результатом станет повышение качества готовой продукции, энергоэффективности производства, производительности труда. Основными потребителями продукции являются компании-производители резинотехнических изделий, не имеющие собственных линий», — говорится на сайте министерства промышленности и торговли Пермского края.
АО «Чайковский завод РТД» — один из ведущих производителей резинотехнических изделий России с опытом работы на рынке более 50 лет. Его продукция используется для для широкого спектра отраслей — от судостроения и нефтедобывающей промышленности до автомобилестроения (например, завод изготавливает резиновые ковры и автоковры). Сегодня рынок этих смесей обширен, исчисляется десятками тысяч тонн в год и продолжает расширяться за счет ухода иностранных производителей.
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