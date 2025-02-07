Кириенко получил новую должность от Путина

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назначен председателем координационного комитета, отвечающего за поддержку экологических проектов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Кириенко С.В. — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель координационного комитета», — говорится в тексте указа. Комитет был создан с целью поддержки разнообразных инициатив, направленных на охрану окружающей среды и защиту животных.
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