Жители Коркино Челябинской области отправили в зону специальной военной операции мини-экскаватор. Сделал его умелец из Увельского района, а деньги на машину собирали волонтеры и активисты. Об этом рассказали в администрации города.
«В зону боевых действий из Коркино отправили экскаватор. Подходящий нашли в Увельском районе, его смастерил местный умелец, который согласился передать агрегат на нужды СВО по себестоимости», — говорится в сообщении официального telegram-канала мэрии.
Экскаватор выполнен в виде прицепа к автомобилю. Он отличается компактностью, мобильностью и высокой эффективностью в использовании. Техника нужна для копки окопов и укрытий.
С просьбой помочь в приобретении землеройной машины бойцы обратились к волонтерам, а они озвучили пожелание главе Коркинского округа Александру Орлу. Средства на покупку экскаватора собрали работники мэрии, ветераны и неравнодушные граждане. Машину уже отправили в зону СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!