09 февраля 2025
08 февраля 2025

Коркинцы отправили в зону СВО мобильный экскаватор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги на мобильный экскаватор собирали волонтеры, ветераны и работники мэрии Коркино (архивное фото)
Деньги на мобильный экскаватор собирали волонтеры, ветераны и работники мэрии Коркино (архивное фото) Фото:

Жители Коркино Челябинской области отправили в зону специальной военной операции мини-экскаватор. Сделал его умелец из Увельского района, а деньги на машину собирали волонтеры и активисты. Об этом рассказали в администрации города.

«В зону боевых действий из Коркино отправили экскаватор. Подходящий нашли в Увельском районе, его смастерил местный умелец, который согласился передать агрегат на нужды СВО по себестоимости», — говорится в сообщении официального telegram-канала мэрии.

Экскаватор выполнен в виде прицепа к автомобилю. Он отличается компактностью, мобильностью и высокой эффективностью в использовании. Техника нужна для копки окопов и укрытий.

С просьбой помочь в приобретении землеройной машины бойцы обратились к волонтерам, а они озвучили пожелание главе Коркинского округа Александру Орлу. Средства на покупку экскаватора собрали работники мэрии, ветераны и неравнодушные граждане. Машину уже отправили в зону СВО.

Мини-экскаватор компактный и мобильный
Мини-экскаватор компактный и мобильный
Фото:

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Жители Коркино Челябинской области отправили в зону специальной военной операции мини-экскаватор. Сделал его умелец из Увельского района, а деньги на машину собирали волонтеры и активисты. Об этом рассказали в администрации города. «В зону боевых действий из Коркино отправили экскаватор. Подходящий нашли в Увельском районе, его смастерил местный умелец, который согласился передать агрегат на нужды СВО по себестоимости», — говорится в сообщении официального telegram-канала мэрии. Экскаватор выполнен в виде прицепа к автомобилю. Он отличается компактностью, мобильностью и высокой эффективностью в использовании. Техника нужна для копки окопов и укрытий. С просьбой помочь в приобретении землеройной машины бойцы обратились к волонтерам, а они озвучили пожелание главе Коркинского округа Александру Орлу. Средства на покупку экскаватора собрали работники мэрии, ветераны и неравнодушные граждане. Машину уже отправили в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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