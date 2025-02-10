В Петербурге девушка выпила напиток с жидким азотом на корпоративе

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Девушку госпитализировали с ожогом пищевода
Девушку госпитализировали с ожогом пищевода Фото:

В Санкт-Петербурге во время корпоратива, проводимого в кулинарной студии, одна из участниц мероприятия получила ожог пищевода после употребления напитка с жидким азотом. О происшествии сообщил Shot.

«Пострадавшая 23-летняя Полина пришла вместе с 19 коллегами на корпоратив в Cookforia на улице Дыбенко. Для декоративного оформления напитков использовался жидкий азот... Сперва Полина и ее коллеги добавили азот в бокал шампанского, а потом она сама сделала такой же эффектный напиток, но уже с колой. Но через некоторое время девушке стало плохо. Коллеги вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Shot. В результате девушку госпитализировали с ожогом пищевода, ей предстоит минимум три дня пребывания в больнице под наблюдением врачей.

Полина утверждает, что организаторы мастер-класса не провели должного инструктажа и не объяснили необходимость остужения азота перед использованием. Также она отметила, что персонал студии не обучен оказанию первой помощи и не предупредил участников о возможных рисках и последствиях неправильного обращения с жидким азотом.

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В Санкт-Петербурге во время корпоратива, проводимого в кулинарной студии, одна из участниц мероприятия получила ожог пищевода после употребления напитка с жидким азотом. О происшествии сообщил Shot. «Пострадавшая 23-летняя Полина пришла вместе с 19 коллегами на корпоратив в Cookforia на улице Дыбенко. Для декоративного оформления напитков использовался жидкий азот... Сперва Полина и ее коллеги добавили азот в бокал шампанского, а потом она сама сделала такой же эффектный напиток, но уже с колой. Но через некоторое время девушке стало плохо. Коллеги вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Shot. В результате девушку госпитализировали с ожогом пищевода, ей предстоит минимум три дня пребывания в больнице под наблюдением врачей. Полина утверждает, что организаторы мастер-класса не провели должного инструктажа и не объяснили необходимость остужения азота перед использованием. Также она отметила, что персонал студии не обучен оказанию первой помощи и не предупредил участников о возможных рисках и последствиях неправильного обращения с жидким азотом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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