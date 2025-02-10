В Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за хамство

В Госдуму внесли законопроект, направленный на увеличение штрафов для чиновников за оскорбления граждан и игнорирование их обращений. Инициатива предусматривает увеличение штрафов в полтора раза за оскорбления и в два раза за игнорирование обращений. Так, в случае оскорблений размер штрафа может возрасти с 50—100 тысяч до 75—150 тысяч рублей.
По словам депутатов, повышение штрафных санкций для госслужащих стало актуальным на фоне увеличения штрафов для граждан за различные нарушения. «При этом штрафы для лиц, замещающих государственные или муниципальные должности либо должности государственной гражданской или муниципальной службы, за оскорбление граждан или за игнорирование обращений граждан не были ни разу увеличены с момента их введения», — указали инициаторы законопроекта в беседе с «Российской газетой».
Законопроектом предложено увеличить размер штрафов за нарушения, связанные с рассмотрением обращений граждан, с нынешних 5—10 тысяч рублей до 10—20 тысяч рублей. В случаях оскорблений размер штрафа может быть повышен с 50—100 тысяч рублей до 75—150 тысяч рублей. При повторении нарушения вместо текущих 100—150 тысяч рублей предлагается установить штраф в размере от 150 до 225 тысяч рублей.
Дополнительно в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что текущие штрафы для чиновников не пересматривались с момента их установления. Так штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан были введены в 2013 году, а за оскорбления — в 2020 году.
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